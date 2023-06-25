مع احتفالات رحيل البابا داميانوس.. من هو البابا وما هي وظيفته وكيف يدير الكنيسة؟

تحل اليوم ذكرى رحيل البابا ديميانوس، البطريرك الخامس والثلاثين من باباوات الكرازة المرقسية، وعند حلول ذكرى وفاته يتجدد تساؤل البعض حول "البابا" ووظيفته وكيفية إدارته للكنيسة. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع، تحدث الدستور مع مينا وليم، الدارس والمتخصص في علم اللاهوت الرعوي، وهو القسم اللاهوتي المتخصص في علوم الإدارة الكنسية، والذي يُدرَّس في الكليات الأكليريكية ومعهد الرعاية حتى يتلقى الراعي علوم وفنون الإدارة الكنسية.

مصطلح "البابا"

وليم، قال في تصريح خاص للدستور، ان هناك معلومات غير دقيقة حول مصطلح البابا فالبعض يردد انه بدا استخدامه في كرسي روما اولا، لكن تاريخيا فالمصطلح كان ينادى به اولا في كرسي الاسكندرية اي في مصر ثم انتقل بعد ذلك الى كرسي روما.

واشار الى انه يرى البعض انه ياتي من الكلمة اليونانية باباس، والتي تعني اب الاباء او كبير الاباء، وبذلك هي تطلق على اكبر رأس في الكنيسة.

لما يقال للكاهن «ابونا»؟

اشار وليم الى ان كلمة ابونا هي كلمة حميمية تعبر عن العلاقة الابوية بين الكاهن ورعيته الا ان المسمى الكنسي للكاهن هو القس والقمص، مؤكدا ان كلمة ابونا لا تقال فقط للكاهن بل تقال لكل رتب الكنيسة فيقال ابونا الاسقف وابونا الراهب وابونا المطران وابونا البطريرك وهذا..

وظيفة البابا

قال وليم ان البابا هو المسؤول عن التدبير الكلي والكامل للكنيسة، وذلك بشكل مجمعي اي ان البابا لا ياخذ القرارات منفردة، بل تؤمن الكنيسة القبطية باهمية المجمع المقدس الذي ينعقد بشكل سنوي تزامنا مع احتفالات عيد حلول الروح القدس او عيد العنصرة، تيمنا باجتماع تلاميذ ورسل المسيح الذين حل الروح القدس عليهم وامرهم بالخدمة والكرازة، لذلك سمى المجمع الكنسي بالمجمع المقدس ايمانا بان الروح القدس هو الذي يقوده في قراراته.

كما ان البابا اعلى من البطريرك، وهو ما يتضح مثلا في الكنيسة الكاثوليكية حيث نرى ان البابا فرنسيس هو بابا الفاتيكان ويليه البطاركة ففي مصر يراس الكنيسة القبطية الكاثوليكية البطريرك الانبا ابراهيم اسحق، وفي لبنان البطريرك بشارة بطرس الراعي للمورانة، وفي كنيسة الروم الملكيين البطريرك جوزيف العباسي وهكذا.

كيف يدير البابا الكنيسة؟

للكنيسة هيكل اداري يبدأ من الاساقفة الذين يرعون شؤون الاقبتط في ايبارشياتهم، والي يتولون ملفات داخل المجمع المقدس للكنيسة ويلتقون في لقاءات فرعية قبيل عقد الجلسة العامة للمجمع المقدس، ولتصدر عن تلك اللقاءات توصيات، يتم مناقشاتها في الجلسة العامة التي يشارك بها البابا وكافة مطرانة واساقفة الكنيسة، لتصدر قرارات تنفذ في كل كنيسة في مصر.