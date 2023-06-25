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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مقبرة الخالدين.. رئيس "التنمية الحضارية": بدء أكبر عملية لنقل رفات عظماء الوطن

مقبرة الخالدين
مقبرة الخالدين

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضارية، إن مقبرة الخالدين ستضم مجموعة من عظماء التاريخ، مشيرًا إلى نقل رفات الزعيم الراحل أحمد عرابي لها، وقد تتحول إلى مزار سياحي، لافتًا إلى العمل على التصميمات الخاصة بها، في الوقت الراهن قيد التصميم. 

وأضاف "صديق" خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن العديد من مقابر رموز مصر مليئة بالمياه الجوفية، فضلًا عن أن منظرها ليس جيدًا، معقبًا: "هناك أشخاص أقل تأثيرًا في التاريخ بدول أخرى، ولهم أماكن أكثر انضباطًا مما رأيناه أمس".

وأوضح رئيس صندوق التنمية الحضارية أن الصندوق يعمل على تحقيق تنمية شاملة على مستوى الدولة، وعلى رأسها محافظة القاهرة، مستشهدًا بالعمل على تطوير منطقة سور مجرى العيون ومشروع روضة السيدة، حيث كانت منطقة سور مجرى العيون مليئة بورش للدباغة وصناعة الغراء على مساحة 94 فدانًا، ذاكرًا أن الوضع قبل التطوير كان صعبًا، فضلًا عن أن الانبعاثات الكيميائية كانت تخرج من الأرض أثناء الحفر.

 

احمد عرابى التصميمات الخاصة التصميمات التنمية الحضارية الزعيم الراحل أحمد عرابي

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