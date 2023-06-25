في ذكرى افتتاح الكاتدرائية.. كيف أصبحت ديوانا لإدارة شؤون الاقباط؟

يشير كتاب السنكسار الكنسي، وهو الكتاب التاريخي المسؤول عن لفت انتباه القبط، إلى تذكراتهم اليوم، وهي ذكرى افتتاح الكاتدرائية المرقسية الجديدة بدير الأنبا رويس، والتي لا يعرف عنها البعض إلا أنها مجرد كنيسة أو مقر يقطنه البابا ويدير منه شؤون الكنيسة، ولكن الحقيقة هي أن الكاتدرائية أوسع من ذلك، فالأقباط يدخلونها لقضاء العديد من الأمور الروحية والكنسية والإدارية والتعليمية أيضًا، وهو ما يتبين في الجولة التي يقودكم فيها دستور داخل الكاتدرائية في ذكرى افتتاحها.

وبنزولك من محطة الدمرداش بالخط الاول «حلوان – المرج»، وهي المحطة المنحصرة بين محطتي «غمرة ومنشية الصدر»، فلك أن تسلك الطريق المؤدي الى شارع رمسيس، حتى تتمكن من الدخول إلى البوابة الرئيسية لتمر على نقطة التفتيش التي يتم التاكد فيها من هوية الزائر، بعد الاطلاع على بطاقة الرقم القومي ومرور ما بحوزته من حقائب على جهاز الاكس راي، للاطمئنان انها لا تحوي اي اسلحة بيضاء أو غيره.

وبدخولك من البوابة الرئيسية لك أن تلتقي على يسارك بأحدث ما تم افتتاحه بيد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وهو المقر الحديث الذي عقد البابا فيه احدث لقاءاته بصحفيي الملف القبطي، وعلى يسار المقر الحديث يوجد المقر الباباوي الرئيسي حيث سكن البابا ومكتبه ومعظم لقاءاته، ويُسمى سكن البابا بالقلاية، والقلاية هي مكان سكن الرهبان عموما، وفي العادة تنقسم الى قسمين قسم المعيشة، وقسم اخر هو المحبسة ولا يدخله الا الراهب نفسه فقط وهو المكان الذي يلتقي فيه بالله من خلال صلواته وتضرعاته، كما يشتمل المقر الباباوي على كنيسة لاقامة القداسات الالهية بها.

بعد الانتهاء من المرور على المقر الباباوي لك أن تلتقي بمبنى مسرح الانبا رويس، وهو المبنى الاكثر شعبية بين صفوف الاقباط الذي يعتبر اوبرا الاقباط، نظرا لحجزه بشكل شبه يومي طيلة فترات الاحتفالات والصيف والكريسماس وغيرها من المناسبات، فهو المكان الذي يحتوي المواهب القبطية والاحتفالات الكبرى، كونه أكبر مسرح مسيحي على مستوى الشرق الأوسط تقريبًا، هذا وقام البابا بتجديد القاعة الرئيسية بالمسرح عام 2014، لتعتبر نقلة حضارية في تاريخ المسرح.

كما يشتمل المسرح على المركز الاعلامي للكنيسة القبطية الارثوذكسية والذي يديره حاليا القمص موسى ابراهيم متحدث الكنيسة الرسمي وايضا جهتين من الكبر الجهات العلمية في الكنيسة، ففي الدور الارضي توجد ادارة ومدرجات معهد الرعاية التربية الكنسية، والتي يتولى منصب وكيله الانبا موسى اسقف عام خدمات الشباب، بينما يوجد في الدور العلوي مدرجات وقاعات معهد الدراسات القبطية والذي يتولى منصب عميده الاستاذ الدكتور اسحق القمص ابراهيم عجبان.

بخروجك من المسرح تجد نفسك بمنتصف عدة جهات، فمن خلفك من جهة اليسار المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي والذي يتكون من عدة طوابق، ليشتمل ايضا على مركز ادارة قناة مارمرقس القناة الرسمية لكاتدرائية الاقباط الارثوذكس الكبرى بالعباسية، اللذان يشرف عليها الانبا ارميا الاسقف العام، وخلفك من جهة اليمين قاعة الانبا صموئيل التي تستخدم في الخدمات المختلفة، ويقع خلفها مبنيان الاول هو مبنى اسقفية الخدمات التي احتفلت مؤخرا بمرور 60 عاما على تاسيسها والتي يشرف عليها الانبا يوليوس اسقف عام كنائس مصر القديسمة والنائب الباباوي لكنائس الخليج والتي تعتبر يد الخير في الكنيسة حيث تهتم بمساعدة كل محتاج من ابناء الشعب المصري مسيحيين ومسلمين.

وامامها يقع مقر مطبعة الاوفست الخاصة بالكاتدرائية وتسمى مطبعة الانبا رويس وهي المسؤولة عن طباعة كتب البابا الراحل شنودة الثالث ومجلة الكرازة والذي يتولى الان رئاسة تحريرها الانبا ماركوس اسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ورئيس دير القديسة دميانة للراهبات القبطيات الارثوذكس.

بخروجك ايضا من مسرح الانبا رويس وفي الجهة الامامية تجد نفسك بمواجهة الكنائس حيث تجد اولا كنيسة الانبا رويس الاثرية والتي يوجد بها جسده وجسد عدد من البطاركة، ثم الكنيسة الكبرى التي تحمل اسم القديس مارمرقس وهي التي يتراس بها البابا قداسات الاعياد، واسفلها ثلاث كنائس الاولى هي كنيسة السيدة العذراء والانبا بيشوي والتي يراس البابا منها عظته الاسبوعية، ثم كنيسة السيدة العذراء والانبا رويس والتي يستخدمها الجالية الحبشية في العبادات، وبينهما كنيسة البابا اثناسيوس والتي يوجد بها رفاته، ورفات القمص ميخائيل ابراهيم والانبا غريغوريوس اسقف البحث العلمي والانبا صموئيل اسقف الخدمات.

وخلفهما يقع مزار القديس مارمرقس مؤسس المسيحية والذي يحتوى على رفاته، وبجوار المزار من الجهة اليسرى يوجد الديوان البطرريكي او الديوان الباباوي وهو الجهة الادارية للكنيسة، وعلى يساره يوجد مبنى الانبا رويس وهو يحتوي على عدد من الدروات التدريبية في اللغات والحاسب الالي ومركز للتقديم على الهجرة وقاعات فنية واسفل المبنى يوجد عدد من البرجولات التي كانت تستخدم في تعليم الموسيقى.

على يمين مزار مار مرقس نجد انفسنا داخل الكلية الاكلريكية وهي الجهة الخاصة بتدريس شؤون الدين في الكنيسة، وكذلك مرفق بها المكتبة الخاصة باسقفية الشباب، وعلى يسارها الكانتين الخاصة ببيع الماكولات والمشروبات والكافيرتيريا الخاص بتناول تلك الماكولات، ويقع امامها الحديقة الواسعة والكائن بها دورات المياه.