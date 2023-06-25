ميناء سفاجا يشهد استقبال أولى شحنات المواشي الحية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ 9 سفن وتم تداول 6000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و500 شاحنة و702 سيارة، وسجلت الموانئ وصول وسفر 4036 راكبا.

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر ـ في بيان ـ أن حركة الواردات شملت 3500 طن بضائع، 403 شاحنات و696 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 2500 طن بضائع، 97 شاحنة و6 سيارات، واستقبل ميناء سفاجا السفينة Abu yassser وتحمل 2500 رأس عجول حية بوزن 765 طن قادمة من جيبوتي استعدادا لعيد الأضحى المبارك لصالح هيئة السلع التموينية.

وقامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بدخولها ميناء سفاجا ويتم حجرها بحجر بيطري سفاجا لإنهاء الفحوص والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما استقبل ميناء سفاجا ثلاث سفن وهى أمل، والحرية2 وبوسيدون اكسبريس، بينما غادرت العبارة "القاهرة"، كما شهد ميناء نويبع تداول 3000 طن بضائع و241 شاحنة، حيث شهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، وبريدج، وآيلة.

وكانت أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 11 سفينة وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و692 شاحنة و130 سيارة.

وأوضحت هيئة موانئ البحر الأحمر، في بيان، أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، و350 شاحنة و115 سيارة و2500 رأس ماشية ؛ فيما شملت حركة الصادرات 9 آلاف طن بضائع، و342 شاحنة و15 سيارة.

وأشارت هيئة موانئ البحر الأحمر إلى أن ميناء سفاجا شهد استقبال أولى شحنات الحيوانات الحية استعدادا لعيد الأضحى المبارك على متن السفينة ABU YASSER II وعليها 2500 رأس ماشية قادمة من جيبوتي لصالح هيئة السلع التموينية حيث تقوم الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم نحو فحص الشحنة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.

كما استقبل الميناء السفينتين أمل والحرية 2 بينما غادرته السفينتين الحرية 1 وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2200 طن بضائع و205 شاحنات حيث شهد الميناء اليوم رحلات مكوكية لثلاث سفن وهي "آيلة، وسينا، وبريدج" بالإضافة إلى وصول وسفر 2300 راكب بموانيها.