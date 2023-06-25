تصل لـ100%.. ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق بمصر خلال موسم إجازة عيد الأضحى

كشف خبراء ومديروا الفنادق، عن ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق بمصر خلال موسم إجازة عيد الأضحى المبارك نظرا لما تمتلكه مصر من شواطئ ومدن جاذبة للسياحة الداخلية والخارجية.



وأضافوا أن نسبة الإشغالات في الفنادق وصلت إلى نحو 100% من خلال الحجوزات الموجودة في معظم الفنادق والمدن الساحلية والسياحية.

ضحىياسر سرور



وقال الخبير السياحي ياسر سرور مدير عام فندق رومانس إسكندرية المملوك لشركة مصر للسياحة إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن فنادق مصر تشهد ارتفاعًا في نسبة الإشغالات خلال موسم عيد الأضحى المبارك، وذلك بسبب الزيادة في عدد السياح الذين يزورون البلاد خلال هذه الفترة.



وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أن عدد السياح الوافدين إلى مصر خلال عيد الأضحى المبارك ارتفع بنسبة تزيد عن ٢٥٪ عن نفس الفترة من العام السابق.

وأوضح أن مصر تشتهر بمجموعة متنوعة من الأماكن السياحية، بما في ذلك الآثار الفرعونية والمعابد القديمة والشواطئ الجميلة والمنتجعات الصحية، وتعتبر هذه الأماكن وجهات مفضلة للسياح خلال فترة العيد، حيث يتوافد الزوار من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بإجازتهم وقضاء أوقات ممتعة.

وائل حبيب

فيما قال الخبير السياحي وائل حبيب مدير عام فندق سفير دهب المملوك لشركة مصر للفنادق، إن نسبة الإشغالات في الفنادق تصل إلى 100% خلال إجازة العيد خاصة أننا في بداية الموسم الصيفي حيث تستفيد فنادق مصر من هذا الارتفاع في الإقبال على السياحة خلال فترة العيد، وتقدم العديد من الفنادق خصومات وعروضًا خاصة لجذب المزيد من الزوار.

وأوضح أن هذا الموسم يعد فرصة لزيادة الإيرادات والأرباح للفنادق، ويمكن أن يساعد في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل عام.

وأضاف أن الفنادق تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان تجربة إقامة ممتعة وآمنة للنزلاء، وذلك من خلال اتباع الإرشادات الصحية وتوفير الخدمات اللازمة لتلبية احتياجات الزوار.

حسن حسانين

فيما قال الخبير السياحي حسن حسانين مدير عام إحدى الفنادق الكبرى بمدينة شرم الشيخ، إن ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق المصرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك يعد دليلاً على جاذبية البلاد كوجهة سياحية، وعلى قدرتها على تلبية احتياجات الزوار وتوفير خدمات ممتازة لهم والعمل على تحسين جودة الخدمات والحفاظ على سمعتها كوجهة سياحية مرموقة.



وأضاف في تصريحات خاصة، أن الحكومة تعمل بجدية على تطوير صناعة السياحة وزيادة عدد السياح الوافدين إلى البلاد، وذلك من خلال توفير الخدمات السياحية الممتازة وتحسين البنية التحتية السياحية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، وقد جرى إطلاق حملة ترويجية واسعة النطاق لدعم صناعة السياحة في مصر، وتحفيز السياح على زيارة البلاد واستكشاف جمالها وتراثها الثقافي.



وأكد أن إجازة عيد الأضحي المبارك تشهد إقبالا كبيرا من السياحة الداخلية والخارجية ولقد رأينا بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي الحاصل على بطولتي الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا كان حريصا على قضاء جزء من إجازته السنوية في مصر لمدة أسبوع كامل وهو ما يوضح أن مصر جاذبة للسياحة العالمية.

وفي النهاية، يمكن القول إن ارتفاع نسبة الإشغالات في الفنادق المصرية خلال موسم عيد الأضحى المبارك يعد دليلاً على جاذبية البلاد كوجهة سياحية، وعلى قدرتها على تلبية احتياجات الزوار وتوفير خدمات ممتازة لهم ومن المتوقع أن تستمر صناعة السياحة في مصر في النمو والتحسن في المستقبل، وذلك بفضل الإجراءات الحكومية الرامية لدعم هذا القطاع الحيوي في البلاد.