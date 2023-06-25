التقرير الأسبوعي: 0.4% تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.4% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس السبت، كما تراجعت الأوقية بنسبة 1.9% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.

وتقدم الدستور نشرة بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للاسعار.

أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات بالأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات صباح يوم الإثنين الماضي عند مستوى 2250 جنيهًا، وتراجع إلى مستوى 2135 جنيهًا، وارتفع إلى مستوى 2260 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 38 دولارًا، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1958 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا.

سجل جرام الذهب عيار 24 سجل 2560 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 1920 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 سجل 1494 جنيه، والجنيه الذهب سجل 17920 جنيهًا.

السوق العالمي يشهد موجة تراجع بعد تزايد التوقعات باستمرار الفيدرالي الأمريكي في تشديد السياسة النقدية للتغلب على معدلات التضخم المرتفع، وهو ما أكده جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، خلال شهادته أمام الكونجرس ومجلس الشيوخ، حول إمكانية رفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وتشهد حركة مبيعات المشغولات الذهبية انتعاشًا خلال أيام العيد، وبدء موسم الزفاف والزواج، فقد ترتفع العمليات البيعية لكن مع انخفاض الأوزان والقيم الشرائية، نتيجة ارتفاع أسعار الذهب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين، لاسيما مع طرح الشركات لمنتجات بأوزان خفيفة تتلاءم مع الرغبات الشرائية المحتملة.