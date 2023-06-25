بسبب اختلال عجلة السيارة.. مصرع مرشدة سياحية وإصابة شخصين بأسوان

لقيت مرشدة سياحية مصرعه، بينما أصيب شخصين آخرين، إثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوي الغربي فى أسوان.

وتلقى مركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان إخطارًا،يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى عند مدخل قرية فارس بالطريق الصحراوي الغربي، مما أسفر عن مصرع مرشدة سياحية، وإصابة شخصين آخرون، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، والجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد السبب الفعلي للوفاة واستخراج تصريح الدفن.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن وقع حادث أنقلاب السيارة الملاكى إثر اختلال إطار إحدى عجلات السيارة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.