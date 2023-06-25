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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد والغرامة لمتهم بإحراز حشيش بمدينة نصر

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم ص .ش، في القضية رقم 16199 لسنة 2022 جنايات أول مدينة نصر، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إحراز بقصد الاتجار والتعاطي جوهر الحشيش المخدر، وسلاح أبيض (كتر) دون مسوغ قانوني بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد رئيس المحكمة، وعضوية المستشـارين خالـد محمد حماد وباهر بهاء الدين، وحضور محمد القاضي وكيل النيابة، محمد طه أمين السر.

شهد مجري التحريات بقسم شرطة مدينة نصر بالتحقيقات، أنه وحال مروره بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهم متوقفاً بالطريق العام محرزاً سيجارة ينبعث منها رائحة احتراق جوهر الحشيش المخدر يقوم بتدخينها وبضبطه وتفتيشه عثر معه على 2 قطعة لمادة سمراء اللون تشبه ذات الجوهر المُخدر وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز السيجارة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً وقطع الجوهر المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً والسلاح الأبيض بدون مسوغ قانوني.

وثبت بتقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى أن القطعتين المضبوطتين مع المتهم كلا منهما لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنتا قائماً 7.18 جراماً، والسيجارة المضبوطة مع المتهم مختلطاً تبغها بفتات لمادة سمراء اللون ثبت أنها لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات ووزنت قائماً 39 جراماً، والنصل المعدني المضبوط كتر، عُثر عالقاً به آثار لمادة سمراء اللون ثبت أن غسالته تحتوى على المادة الفعالة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول الملحق بقانون المخدرات.

محكمة جنايات القاهرة محاكم التجمع الخامس النيابة العامة المستشار حسن محمود فريد مجري التحريات الحالة الأمنية

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