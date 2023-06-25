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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

السياحة: اتخاذ كافة الإجراءات لتسهيل عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات

السعودية
السعودية

تتابع البعثة المصرية لوزارة السياحة والآثار المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية برئاسة سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، عن كثب الاستعدادات المكثفة التي تقوم بها البعثة وتتم على قدم وساق لتصعيد حجاج السياحة إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأكبر للحج، ثم النفرة إلى صعيد مزدلفة والاستقرار بمشعر مني طوال أيام التشريق، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات اللازمة لتسكين الحجاج بالمخيمات.

وفي هذا الإطار، فقد عقدت اللجنة العليا للحج السياحى، عدة اجتماعات مكثفة على مدار الساعات الماضية، ناقشت خلالها خطة تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى مشعري منى وعرفات، وذلك فى إطار قيام مكتب شئون الحج السياحي المصري باتخاذ الاجراءات اللازمة والاستعدادات الخاصة بتصعيد الحجاج.

وشارك في هذه الاجتماعات كل من الأستاذ سيد خاطر مدير عام إدارة السياحة الدينية بالوزارة، والسيد محمود عبد الرازق مدير عام إدارة النقل السياحي بالوزارة، وعدد من أعضاء غرفة شركات السياحة. 

ومن جانبها، أشارت سامية سامى إلى أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة لتسهيل عملية تصعيد حجاج السياحة وعددهم 16100 حاج إلى مشعر عرفات، موضحة أنه تم تجهيز حوالي 400 أتوبيس لنقل حجاج السياحة من مقار إقامتهم بفنادق مكة المكرمة إلى مشعر عرفات.

وأضافت أنه قد تم التأكد من أن تكون هذه الأتوبيسات موديلات حديثة مع إجراء فحص شامل لكافة سيارات نقل حجاج السياحة للتأكد من سلامتها تماماً، وأن تكون أيضاُ ملازمة للحجاج طوال تحركاتهم بالمشاعر المقدسة، ووجودها فى نقاط قريبة من المخيمات، بجانب توفير المياه والمشروبات خلال تحركات الحجاج.

وأوضحت سامية سامي أنه يتم رفع تقارير دورية إلى السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بشأن أوضاع حجاج السياحة وأعمال بعثة الوزارة في إطار متابعته علي مدار الساعة للإطمئنان على أحوال الحجاج وحرصه علي التأكد من سير كافة ترتيبات الحج السياحي بشكل جيد.

السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
السعودية
حجاج السياحة وزارة السياحة والآثار المشاعر المقدسة اللجنة العليا للحج والعمرة أيام التشريق

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