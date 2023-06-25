بعثة حج الجمعيات الأهلية تعلن جاهزيتها لتصعيد الحجاج إلى عرفات

أعلنت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية جاهزيتها لتنفيذ خطة تصعيد حجاج الجمعيات الأهلية على صعيد عرفات بدءًا من غدٍ الإثنين، تمهيدًا لأداء الركن الأعظم من فريضة الحج، وهو الوقوف على صعيد عرفات يوم الثلاثاء المقبل.

واطمأنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، في اتصال هاتفي مع أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، على الخدمات المقدمة داخل مشعر عرفات، ومستوى المخيمات، وكل خدمات الإقامة والإعاشة للحجاج، كما اطمأنت على سير خطة التصعيد إلى عرفات بشكل مثالي، لضمان سلامة الحجاج وتوفير كل التسهيلات إليهم.

من جانبه، قال عبدالموجود إنه تم استلام كل المخيمات على صعيد عرفات وبها كل الخدمات، فضلًا عن توفير الباصات المتعاقد عليها لنقل الحجاج من أماكن إقامتهم بالفنادق إلى المشاعر المقدسة، مشيدًا بتعاون الجانب السعودي مع البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك في إطار التنسيق الدائم والمستمر بين الجانبين؛ حيث خصصت البعثة الرسمية مخيمات منفصلة للرجال والسيدات، ووجبات جافة وساخنة، ومشروبات ومرطبات، وتكييفات فيريون.

في السياق ذاته؛ عقد أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس البعثة، اجتماعًا مع المشرفين قبيل ساعات من بدء التصعيد، نقل فيه توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بذل قصارى الجهود من أجل تذليل أي صعوبات قد تواجه الحجاج ليؤدوا المناسك في سهولة ويسر، وكعادة التنظيم الرائع المعروف عن حج الجمعيات الأهلية.

وشدد عبدالموجود على ضرورة التنبيه على الحجاج بالالتزام بالوقت المحدد لكل مجموعة للإحرام، والالتزام بالوقت المحدد للنزول إلى استقبال الفندق استعدادًا لركوب الأتوبيسات، لمنع التكدس في بهو الفندق، مع ضرورة التحرك في مجموعات بشكل منظم.

كما أكد رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على ضرورة فحص كل مشرف للأتوبيس الذي سيقوم باستلامه؛ تجنبًا لوجود أعطال، مع الالتزام بتسلم أتوبيسات حديثة الموديل وفق المتعاقد عليها، وعدم اصطحاب أي شخص بشكل نهائي خارج المجموعة الخاصة بكل مشرف وخارج حجاج الجمعيات الأهلية.

وأضاف عبدالموجود أن البعثة خصصت مكاتب داخل منى وعرفات لاستقبال أي شكوى من الحجاج أو المشرفين، وتيسير عمل المشرفين، والاطمئنان على سير العمل بشكل صحيح طوال فترة التواجد في المشاعر، مؤكدًا على التنسيق مع المجموعة المتواجدة في الفندق، لاصطحاب أصحاب الأعذار من المزدلفة إلى مكة المكرمة مباشرة وتوفير الخدمات اللازمة لهم في الفندق.