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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة الإسكندرية يفتتح المؤتمر السنوى العشرين للجمعية العلمية للشعب الهوائية

الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوة

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أعمال المؤتمر السنوي العشرين للجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية، برئاسة الدكتور طارق صفوت، أستاذ الصدر بجامعة عين شمس، وذلك بحضور الدكتور على عبدالمحسن عميد كلية الطب، والدكتور عصام جودة، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة الإسكندرية، ورئيس المؤتمر، والدكتور محمد حنتيرة، نائب رئيس المؤتمر، والدكتور أحمد يوسف، رئيس قسم الصدر، والدكتور أيمن بعيص، نائب رئيس المؤتمر، ولفيف من أساتذة وعلماء الصدر والحساسية من مختلف الجامعات المصرية وجمعيات الصدر والحساسية والباطنة والعناية المركزة، والدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وأكد الدكتور قنصوة حرص إدارة جامعة الإسكندرية على النهوض بالتعليم الطبي من خلال تحقيق تنافسية التعليم وربطه بالمؤسسات التعليمية العالمية، لافتًا إلى أن جامعة الإسكندرية وقعت أول درجة علمية مشتركة في الشرق الأوسط في مجالي الطب والجراحة، وطب الفم والأسنان مع جامعة مانشستر البريطانية.

 وأشار "قنصوة" إلى أن "جامعة الإسكندرية الدولية" المزمع تأسيسها قريبًا ستستضيف كل الدرجات العلمية المزدوجة Joint Degrees التي وقعتها جامعة الإسكندرية مع الجامعات الدولية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على دعم صغار الباحثين من خلال توفير ميزانية مخصصة لهم للتواصل مع زملائهم في نفس تخصصاتهم في الجامعات الدولية الكبرى التي وقعت درجات علمية مزدوجة مع جامعة الإسكندرية.

ولفت أن جزءا كبيرا من رسالة جامعة الإسكندرية هو مد يد العون لعلاج الأهالي البسطاء بالتعاون مع وزارة الصحة لأن صحة المواطن البسيط تعد أولوية هامة في بناء الجمهورية الجديدة، كما وجه د. قنصوة الشكر لدور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني علي دورها الكبير في دعم القطاع الطبي بمستشفيات الجامعة، مشيرًا إلى حجم الدعم الذي تتلقاه مستشفيات جامعة الإسكندرية والذى تخطي 500 مليون جنيه، كما ثمن دور الجمعيات العلمية داخل جامعة الإسكندرية ودورها الرائد في تطوير القطاع الطبي.

وأكد الدكتور علي عبدالمحسن أن قسم الصدرية بكلية الطب يقدم نشاطا كبيرا وملحوظا في البحث العلمي والمؤتمرات العلمية لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين، مشيرًا إلى كثافة الحضور في المؤتمر والتى تعد شهادة نجاح له.

وأكد أن حضور الدكتور عبدالعزيز قنصوة لكل المؤتمرات الطبية العلمية، يعد رسالة دعم تشجيع من إدارة الجامعة  لكلية الطب وتخصصاتها المختلفة.

فيما  أكد الدكتور عصام جودة، أن المؤتمر هذا العام يناقش حالات مرضية نادرة عرضت أشعاتها وتحاليلها عن طريق الكمبيوتر وشاشات العرض، حيث تم التعليق عليها بواسطة نخبة من الأساتذة المتخصصة، وأضاف جودة أن المؤتمر ناقش أيضًا مواضيع السدة الرئوية والحديث في علاج الحساسية والربو واستخدام المناظير الضوئية في تشخيص وعلاج الأورام الرئوية المختلفة، فضلا عن مناقشة تشخيص وعلاج الجلطات الرئوية وعلاج مرض السدة الرئوية واستخدام جهاز polysomnogram في تشخيص المرض.

وأشار الدكتور أحمد يوسف إلى أن المؤتمر ناقش أيضًا اقتصاديات العلاج وكيفية الوصول إلى التشخيص والعلاج الأمراض المختلفة بطريقة اقتصادية ووضع ضوابط وخطوط عريضة للعلاج guidiness، كما تم عمل ورشة عمل تعليم أساسيات وفنون استعمال المناظير الضوئية Bronchoscipes & thoracoscopes وذلك تحت إشراف مجموعة من العلماء والأساتذة بنظام Hands on أي التعليم العملي.

وأشارت الدكتورة أميرة طهيو إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين وزارة الصحة وكليات ومعاهد القطاع الطبي الستة بجامعة الإسكندرية، لتقديم خدمة طبية متميزة لكل المواطنين.

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جامعة الإسكندرية المؤتمر السنوي للجمعية العلمية المصرية للشعب الهوائية التعليم الطبي كلية الطب

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