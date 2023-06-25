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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ سوهاج يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى

السيد الرئيس
السيد الرئيس

بعث اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

 

جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني وقيادات محافظة سوهاج أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، شاكرين عطائكم المستمر وجهودكم المخلصة لقيادة مسيرة العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها مصر كي تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العريق بكل الخير واليمن والبركات، وأن يحفظ لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها".

 

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