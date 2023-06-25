مصرع طفل إثر حادث قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد في أسوان

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة إثر تصادم قطار، صباح اليوم الأحد، أثناء عبوره شريط السكة الحديد عند مزلقان السيل بمدينة أسوان، وعلى الفور توجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بطفل أثناء عبوره مزلقان منطقة السيل التابعة لدائرة المدينة، ما أدى إلى وفاته مباشرة وجرى الدفع بسيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على الطبيب الشرعي لتحديد.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.