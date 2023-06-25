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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

محافظ أسوان: رفع كفاءة ميناء قسطل لمواصلة دعم الوافدين من السودان الشقيق

ميناء قسطل
ميناء قسطل

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، تقديم كل أوجه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتواصل الأجهزة المعنية بمحافظة أسوان، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة سواء بالمعابر البرية فى أرقين وقسطل أو بالموقف البرى الدولى بكركر، توجيه الدعم والخدمات للوافدين القادمين من دولة السودان الشقيق.

من جانبه، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تم رفع كفاءة مدخل ميناء قسطل، وتنفيذ أعمال النظافة العامة وصيانة دورات المياه، وكذا بمرسى عبارات الوحدة المحلية، حيث تم إجراء أعمال الصيانة بواسطة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، والهلال الأحمر.

وأضاف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أنه تمت رفع كفاءة الميناء بمتابعة من العميد ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بهدف تهيئة الأجواء المناسبة أمام الوافدين.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن تقديم أوجه الدعم المختلفة اللوجستية والصحية والتموينية وغيرها لتخفيف المعاناة عن الأشقاء السودانيين وسط تلاحم كل الوزارات والجهات المعنية، وبمساندة كبيرة من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدنى، مؤكدًا على تكامل مواصلة التنسيق مع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، حيث سيتم دعم المنظومة الصحية للتعامل السريع بأحدث لنش للإسعاف النهرى سيعمل داخل مسطح بحيرة ناصر للانطلاق والتدخل فى حالة الطوارئ والأزمات بإشراف من هيئة الإسعاف المصرية بقيادة الدكتور عمرو رشيد، ومن المقرر أن يستوعب 4 حالات مرضية أثناء تدخله فى التعامل مع أى حوادث نهرية، وهناك 3 لنشات إسعاف نهرى مماثل منها 2 أمام موقف الأقاليم بكورنيش النيل الجديد، والثالث بميناء السد العالى شرق، وهو الذى يتوازى مع زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 107 سيارات، بما يصب في تحقيق الصالح العام للمواطنين.

السودان الشقيق دعم الوافدين أسوان

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محافظ أسوان: رفع كفاءة ميناء قسطل لمواصلة دعم الوافدين من السودان الشقيق

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