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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسوان تستعد لانطلاق "100 يوم صحة"

شعار مبادرة 100 مليون
شعار مبادرة 100 مليون صحة

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التنسيق مع وزارة الصحة لإطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع وتحت شعار "100 يوم صحة".

وقال عطية إن الفعاليات ستشهد مشاركة للأجهزة المختصة وممثلي وزارة الصحة، وذلك استكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.

أسوان محافظ مبادرة 100 مليون صحة

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