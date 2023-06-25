أسوان تستعد لانطلاق "100 يوم صحة"

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، التنسيق مع وزارة الصحة لإطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بدءًا من اليوم الأحد الموافق 25 من يونيو الجاري، وتستمر حتى الأول من أكتوبر المقبل، في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لبناء الإنسان المصري وسلامة الأسرة والمجتمع وتحت شعار "100 يوم صحة".

وقال عطية إن الفعاليات ستشهد مشاركة للأجهزة المختصة وممثلي وزارة الصحة، وذلك استكمالًا لجهود الدولة لدعم صحة المرأة المصرية باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية الصحية، وهو ما تسعى إليه المبادرة لتحقيق أهدافها المرجوة على الوجه الأكمل.