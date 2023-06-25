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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل العيد.. تراجع في أسعار الدواجن اليوم الاحد 25 يونيو 2023

دواجن
دواجن

شهدت أسعار الدواجن اليوم تراجعًا كبيرًا حيث سجلت 65 جنيها للكيلو بعد أن سجلت 71 جنيها في نهاية الأسبوع الماضي.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 25 يونيو 2023.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 يونيو 2023 

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد  في بورصة  الدواجن الرئيسية لتسجل 65 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 70 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد 25 يونيو 2023 

تراجعت أسعار الفراخ الساسو اليوم الأحد  في بورصة  الدواجن الرئيسية لتسجل 78 جنيها للكيلو، وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 85 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد 25 يونيو 2023 

تراجعت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأحد  في بورصة  الدواجن الرئيسية لتسجل  90 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 95  جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد 25 يونيو 2023 

تراجعت أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأحد  في بورصة  الدواجن الرئيسية لتسجل  54 جنيها للكيلو وتصل إلى المستهلك في المحلات الشعبية بـ 59 جنيها للكيلو.

بسبب عيد الأضحى.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

قائمة أسعار السمان البط والرومي والنعام اليوم الأحد 

سجلت أسعار لحم السمان 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم فخد نعام 250 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى برونزى لحم بداره (4ك : 6ك) 75 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (بلدي) 100 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام٠٩ القائم 120 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار رومى أبيض لحم بداره ( 14ك : 22ك ) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم نعام (مشفي) 350 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني (بطاريات) 60 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض بني ( أرضي ) 64 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بياض أبيض (بطاريات) 55 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار زغاليل الحمام (الجوز) 120 جنيها للكيلو.

أسعار البط اليوم الأحد 25 يونيو 2023 

سجلت أسعار لحم بط (مولار) 65 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط(فرنساوي) 59 جنيها للكيلو.

سجلت أسعار لحم بط (مسكوفي) 105 جنيها للكيلو.

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