تعرف على المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام

أصدر البنك المركزي، المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام في ضوء حرصه على دعم التنمية المستدامة وبهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية في إرساء القواعد في هذا الشأن بالقطاع المصرفي المصري، والتي تهدف إلى البدء في التخطيط ووضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام بالبنوك المصرية وبناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لتنفيذ تلك المبادئ.

المبدأ الأول: بناء القدرات والمعرفة اللازمة

العمل على بناء وتطوير قدرات جميع موظفي البنك، ووضع خطط تدريبية تسهم في بناء وتعزيز معرفتهم بشأن مفاهيم وطرق تطبيق التمويل المستدام

بناء القدرات بهدف وضع السياسات اللازمة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

التعاون مع البنك المركزي المصري والمعهد المصرفي والجهات التدريبية الأخرى داخليًا وخارجيًا في إعداد وتنفيذ البرامج اللازمة لتدريب جميع موظفي البنك في مجال التمويل المستدام.

تدريب العاملين على أساليب جمع البيانات وتحليلها واستخدام أنظمة المعلومات تمهيدًا لإعداد التقارير اللازمة.

تشجيع موظفي البنك على تطبيق المبادئ بشكل تدريجي والتركيز على الممارسات والتوجيهات الموصي بها.

المبدأ الثاني: تعزيز التمويل المستدام

تطبيق مفهوم التمويل المستدام والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة في أنشطة البنك التمويلية، وكذلك وضع تصور لكيفية إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وأخذها بعين الاعتبار عند قياس مخاطر البنك

البدء في وضع تصور لتعديل السياسات والإجراءات الحالية للبنوك بحيث تتضمن عناصر التمويل المستدام، مع مراعاة وضع أهداف واضحة للبنك تحت مظلة التمويل المستدام.

العمل على زيادة وتشجيع التمويل أو الاستثمار في المشاريع التي تراعي عناصر التمويل المستدام وتحقق التنمية المستدامة، على سبيل المثال: تمويل إنشاء محطات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة وتمويل مشروعات إعادة تدوير المخلفات.

دعم الشمول المالي بشكل عام وتسهيل الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية والعمل على ابتكار منتجات وخدمات لذوي الدخل المنخفض والمتوسط والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

دمج المخاطر البيئية والاجتماعية والاستعانة بالحلول التكنولوجية لقياسها وذلك عند إعداد الدراسة الائتمانية للعملاء لاتخاذ قرار منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية.

إيلاء المزيد من الاهتمام لابتكار وإصدار منتجات مصرفية خضراء مثل القروض الخضراء، صناديق الاستثمار الخضراء، والسندات الخضراء.

توفير استخدام الورق وتقليل زيارات العملاء غير الضرورية للفروع من خلال تحفيز استخدام الخدمات المالية الرقمية وذلك بهدف خفض آثار الكربون.

إسناد المهام المتعلقة بالتمويل المستدام لأحد مسئولي قطاعات البنك، على ألا تندرج تلك المهام تحت مظلة إدارة المسئولية المجتمعية (CSR).

المبدأ الثالث: إشراك الأطراف المعنية

تعزيز التعاون مع الوزارات والجهات الحكومية وجميع الأطراف المعنية على مستوى الدولة وخارجها

التعاون مع الجهات الحكومية والوزارات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات المالية الدولية.

الاستعانة بخبراء وعلماء البيئة والأوساط الأكاديمية في تحديد الأثر البيئي للمشاريع المزمع تمويلها، وكذلك مواكبة أحدث التقنيات والممارسات في هذا المجال.

تفعيل دور اتحاد بنوك مصر في إشراك جميع الأطراف المعنية.

المبدأ الرابع: إدارة مخاطر تغير المناخ

وضع أسس لتحديد وإدارة مخاطر تغير المناخ والعمل على الحد منها بالإضافة إلى تشجيع تمويل المشروعات التي تساهم في معالجة قضية تغير المناخ

العمل على تحديد المخاطر المختلفة المتعلقة بتغير المناخ وتصنيفها والعمل عل الحد منها.

تشجيع تمويل المشروعات التي تهدف إلى الحد من ظاهرة تغير المناخ والاحتباس الحراري.

دراسة مخاطر تغير المناخ في المشاريع المزمع تمويلها والعمل على إدارة تلك المخاطر.

زيادة الوعي وتطوير قدرات موظفي البنك في مجال إدارة المخاطر الناتجة عن تغير المناخ.

المبدأ الخامس: تطبيق مبادئ الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية

العمل على تفادي الآثار البيئية والاجتماعية السلبية الناجمة عن أنشطة البنك، وتعزيز الأثر البيئي والاجتماعي الإيجابي مع تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة

البدء في استحداث نظم وإجراءات لضمان تطبيق مبادئ الاستدامة ومراعاة العناصر البيئية والاجتماعية والحَوكمة ضمن كافة أعمال وأنشطة البنك الداخلية.

العمل على تحديد وتخفيض الآثار البيئية السلبية عن طريق ما يلي:

‌أ. قياس الأثر الكربوني الناتج من المباني والفروع والمعدات المستخدمة.

‌ب. تحسين إدارة النفايات (تخفيضها وتطبيق مبدأ إعادة الاستخدام والتدوير).

ج. اعتماد معايير كفاءة استخدام المياه والطاقة.

‌د. اعتماد معايير البناء الصديق للبيئة (التي تقلل من استهلاك الطاقة) عن طريق زيادة الضوء الطبيعي، أو إحدى الحلول الفعالة للطاقة، أو غيرها.

ه. تحفيز التواصل الإلكتروني بين الإدارات الداخلية بالبنك والاستعاضة بها عن استخدام الاوراق.

البدء في إعداد تقرير سنوي يوضح جهود البنك في تطبيق مبادئ الاستدامة في أنشطة البنك الداخلية.

المبدأ السادس: إعداد التقارير

البدء في إعداد تقارير دورية عن أنشطة البنك في مجال التمويل المستدام

إنشاء وتطوير أنظمة معلومات متكاملة حول التمويل المستدام تمهيدًا لإعداد التقارير اللازمة.

البدء في عمل دراسة فجوات لتحديد الخطوات المستقبلية لتطبيق التمويل المستدام.

البدء في قياس أثر تطبيق المبادئ على المحفظة الحالية وانعكاس ذلك على استقرار وأداء البنك.

البدء في إعداد تقارير دورية حول الجهود المبذولة في التمويل المستدام بالإضافة إلى التحديات التي تواجه البنك في تطبيقه والحلول المقترحة.