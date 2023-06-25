ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

محاكمات اليوم.. الحكم في دعوى الأهلي بحل لجنة الانضباط واستئناف سلمى الشيمي

سلمي الشيمي
سلمي الشيمي

تشهد محاكم الجمهورية عددًا من المحاكمات والاحكام المهمة اليوم، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات والأحكام".

اليوم .. الحكم فى دعوى الأهلى بحل لجنة الانضباط

تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

اليوم .. استكمال محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع"

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم  الأحد، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمـران، وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

اليوم .. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"حرق مقر غد الثورة"

تصدر الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم  الأحد، الحكم على المتهم "إسلام.ع"، المحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة.

اليوم .. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"عنف الظاهر"

تصدر الدائرة الثالثة، إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم  الأحد، الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.

ويصدر الحكم  برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

اليوم .. نظر دعوى بطلان انتخابات نادى التجديف

تستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم  الأحد، نظر الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أجريت في شهر أكتوبر 2021، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

اليوم .. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حبسها عامين

تصدر جنح مستأنف الاقتصادية، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، اليوم  الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية.

الحكم لجنة الانضباط سلمى الشيمي جنح مستانف الاقتصادية خليه التجمع 73 متهم حرق مقر غد الثورة 4 متهمين عنف الظاهر

الأكثر قراءة

"التعليم" تتتبع صور امتحانى الكيمياء والجغرافيا لطلاب الثانوية العامة

عشاء ملوكى لجوارديولا وأسرته فى بهو معبد الأقصر

تداول امتحان الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة عبر صفحات السوشيال ميديا

بريطانيا تعلن اعتراض 21 طائرة روسية على حدود مجال "الناتو"

تداول امتحان مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة عبر السوشيال ميديا

نصف ساعة لجوارديولا فى سماء الأقصر.. رحلة خاصة بالبالون الطائر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية