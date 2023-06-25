محاكمات اليوم.. الحكم في دعوى الأهلي بحل لجنة الانضباط واستئناف سلمى الشيمي

تشهد محاكم الجمهورية عددًا من المحاكمات والاحكام المهمة اليوم، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "المحاكمات والأحكام".

اليوم .. الحكم فى دعوى الأهلى بحل لجنة الانضباط

تصدر محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المطالبة بحل لجنة الانضباط والقيم والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم؛ بعد إصدارها عقوبة في حق محمود "كهربا"، لاعب النادي الأهلي، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه.

اليوم .. استكمال محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع"

تواصل الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 73 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع".

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عـمـران، وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

اليوم .. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بـ"حرق مقر غد الثورة"

تصدر الدائرة الثالثة "إرهاب" بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، الحكم على المتهم "إسلام.ع"، المحبوس بتهمة وضع النار والسرقة في القضية المعروفة إعلاميًا بحرق مقر حزب غد الثورة.

اليوم .. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين بـ"عنف الظاهر"

تصدر الدائرة الثالثة، إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بدر، اليوم الأحد، الحكم في إعادة محاكمة 4 متهمين في القضية رقم 3480 لسنة 2013 الظاهر والمعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.

ويصدر الحكم برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين، وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

اليوم .. نظر دعوى بطلان انتخابات نادى التجديف

تستكمل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من خالد عوض الدين، التى يطالب فيها ببطلان انتخابات نادي التجديف التي أجريت في شهر أكتوبر 2021، وذلك لعدم إدراجه ضمن المرشحين للانتخابات.

اليوم .. الحكم فى استئناف سلمى الشيمى على حبسها عامين

تصدر جنح مستأنف الاقتصادية، بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، برئاسة المستشار ريمون شنودة، اليوم الأحد، الحكم في الاستئناف المقدم من عارضة الأزياء والبلوجر الشهيرة سلمى الشيمي على حكم بحبسها عامين بتهمة بث فيديوهات إباحية.