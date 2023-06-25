رياضة كفر الشيخ تتابع التزام حمامات السباحة بعوامل الأمن والسلامة وتطبيق الضوابط

أعدت اللجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، والمسئولة عن متابعة حمامات السباحة تقريراً مفصلاً بالملاحظات عن مدى التزام الهيئات الشبابية والرياضية التابعة لها للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الضوابط وعوامل الأمن والسلامة بحمامات السباحة، وتسليم الكود المصرى لتأمين المسطحات المائية الذى يشمل الشواطئ وحمامات السباحة، وتعليمات وزارة الصحة بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها للحفاظ على الصحة العامة للمترددين عليها، ووضع جميع التعليمات موضع التنفيذ.

وشدد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، على تطبيق كافة الضوابط والمعايير الواردة بالكود الخاص بحمامات السباحة بمبادرة "مصر بلا غرقى" والخاصة بتأمين حمامات السباحة وأدوات الإنقاذ والمنقذين، لاسيما مع تزايد المترددين على الأندية ومراكز الشباب فى استخدام حمامات السباحة بالمنشآت الشبابية والرياضية تزامناً مع العطلات و إرتفاع درجات الحرارة.

وأشار محروس، إلى أن اللجنة فى متابعتها لحمام السباحة بنادي سيدي سالم أفادت بأن حمام السباحة غير مطابق لأنشطة التدريب على السباحة وأوصت بعدم استخدامه لغير الغرض المخصص لأجله كمنظر جمالى ونافورة فقط و أعدت تقارير بالملاحظات و تم إرسال صور من التقارير للجهة الإدارية المركزيه لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وأرسلت تنبيهات مشددة للأندية، مشيراً إلى تنفيذ المديرية لتعليمات وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة والرقابة الدورية على المنشآت الشبابية والرياضية ومراعاة تطبيق كافة الضوابط المتعلقة باستخدام حمامات السباحة للحفاظ على سلامة روادها، والتأكد من وجود المنقذين المدربين بجميع حمامات السباحة.

وقام عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، بمتابعة حمام سباحة نادى سخا فى متابعة خاصة لتنفيذ عوامل الأمن والسلامة، مؤكداً أن اللجنة تشكلت من الدكتور حسام أبو سالم معاون مدير المديرية رئيساً، الدكتور محمد محروس العضو الفني، رضا عبد الغني عضو فني إنشاءات، أسامه الطواب العضو القانوني، عبد الله السبكى عضو المراجعة الداخلية، وقد تابعت اللجنة تطبيق ضوابط ومعايير الكود المصري ومبادرة مصر بلا غرقى بحمام سباحة نادي بيلا أيضاً ويستمر عمل اللجنة بشكل دورى للوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ عوامل الأمن والسلامة بكافة حمامات السباحة فى الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.