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الأحد 25 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

وكيل "تعليم دمياط": طلاب الثانوية العامة في أعناقنا مع تأهيل العامل النفسي لهم

طلاب
طلاب

تواجد طلاب الثانوية العامة أمام بوابات المدارس في محافظة دمياط للمراجعة النهائية قبيل انطلاق امتحان مادة الكيمياء  اليوم الأحد، حيث ساد التوتر الوجوه وتواجد أولياء الأمور للاطمئنان على أبنائهم قبيل بدء الامتحان.

وأكد "علي عبد الرؤوف " وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعا ويجب مراعاة العامل النفسي لهم والظروف الصحية والاطمئنان عليهم حتى آخر دقيقة فى زمن الامتحان، مشددا على أن دور رئيس اللجنة أو المراقب هو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب على أن نضع دائما مصلحة الطالب في المقدمة.

وفى هذا السياق، وجهت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتوفير مناخ هادئ وآمن للطلاب والقائمين على الامتحانات، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة بما يضمن انتظام سير الامتحانات، مؤكدة أيضًا تشكيل غرفة عمليات بالمديرية لمتابعة الموقف أولا بأول و التعامل مع أى شكوى قد تطرأ فورًا.

 

أنتظام سير الأمتحانات تشكيل غرفة عمليات دكتورة منال عوض للاطمئنان مادة الكيمياء وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط وكيل وزارة التربية والتعليم

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