ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية بالإسماعيلية

حملة 100 يوم صحة
حملة 100 يوم صحة

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في  محافظة الإسماعيلية، خلال اجتماع موسع عُقد برئاسته عن انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية والميادين العامة داخل المحافظة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 25 يونيو الجارى، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم ، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

تناول الاجتماع مناقشة خطوات ومحاور تنفيذ خطة "مبادرة 100 يوم صحة" والتى تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والفرق الثابتة والمتحركة، وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض وتسجيل بيانات وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق اعلى مستهدف ممكن.

- إعداد تقرير يومي لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية

وأكد "حطب" على التنسيق بين الإدارات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بأماكن تواجد الفرق حسب المستهدف المطلوب وفقا للخطة الموضوعة، كذلك إعداد تقرير يومي لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات طوال فترة عمل الحملة.

كما وجَّه بقيام فرق التواصل المجتمعى بتكثيف الدعاية للحملة وتوعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، من خلال التعريف باماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من 25 يونيو حتى أول أكتوبر.

وأشارت الدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية إلى أن حملة 100 يوم صحة ، تقدم خدماتها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة للوصول للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية.

وتقدم المبادره خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة وزيادة الوزن ، الاعتلال الكلوي ) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، فحص السكر وضغط الدم ) ، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن ) .

 

اخبار صحة الإسماعيلية اخبار صحة الاسماعيلية اليوم تطوير صحة الاسماعيلية صحة الإسماعيلية صحة الاسماعيلية اليوم

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى مصر دون مصنعية

درجات الحرارة اليوم الاحد 25-6-2023 فى محافظات مصر

فتح أبواب اللجان الامتحانية لاستقبال طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الكيمياء والجغرافيا

«اللهم أعوذ بك من قلب لا يخشع».. دعاء الصباح اليوم الأحد 25 يونيو 2023

سقوط عربات قطار محملة بمواد خطرة فى نهر يلوستون عقب انهيار جسر

الكرملين يكشف مدى تأثر العملية العسكرية فى أوكرانيا بتمرد "فاجنر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية