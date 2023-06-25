اليوم.. انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية بالإسماعيلية

أعلن الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة في محافظة الإسماعيلية، خلال اجتماع موسع عُقد برئاسته عن انطلاق حملة 100 يوم صحة بجميع الوحدات الصحية، والمستشفيات العامة والمركزية والميادين العامة داخل المحافظة، وذلك بدءًا من اليوم الأحد 25 يونيو الجارى، وتستمر فعالياتها لمدة 100 يوم ، وتقدم خدماتها لجميع الفئات المستهدفة ضمن مبادرة 100 مليون صحة.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

تناول الاجتماع مناقشة خطوات ومحاور تنفيذ خطة "مبادرة 100 يوم صحة" والتى تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية وتسهيل مهام فرق العمل والتأكد من جاهزية الأطقم الطبية والفرق الثابتة والمتحركة، وإعداد كشوف بأعضاء الفرق من أطباء وتمريض وتسجيل بيانات وأن المديرية على استعداد لتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق اعلى مستهدف ممكن.

- إعداد تقرير يومي لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية

وأكد "حطب" على التنسيق بين الإدارات المعنية ورؤساء المدن والمراكز بأماكن تواجد الفرق حسب المستهدف المطلوب وفقا للخطة الموضوعة، كذلك إعداد تقرير يومي لقياس مؤشرات الأداء بالإدارات الصحية وانتظام الفرق الثابتة بالوحدات الصحية، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والمستهلكات والمطبوعات طوال فترة عمل الحملة.

كما وجَّه بقيام فرق التواصل المجتمعى بتكثيف الدعاية للحملة وتوعية المواطنين بخدمات المبادرات المختلفة والتعريف بالفئات المستهدفة والخدمات المقدمة لكل فئة، من خلال التعريف باماكن تقديم الخدمة الثابتة وتمركز الفرق بأماكن التجمعات، وأن العمل مستمر طوال أيام العيد وطوال أيام الحملة من 25 يونيو حتى أول أكتوبر.

وأشارت الدكتورة نهلة تعيلب مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق المبادرات الرئاسية إلى أن حملة 100 يوم صحة ، تقدم خدماتها من خلال وحدات الرعاية الأولية، وكذلك من خلال الفرق المتنقلة والقوافل العلاجية وسيارات تنظيم الأسرة للوصول للمواطنين بالمناطق المحرومة من الخدمة الصحية.

وتقدم المبادره خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل ( السكري ، ارتفاع ضغط الدم ، السمنة وزيادة الوزن ، الاعتلال الكلوي ) وكذلك خدمات دعم صحة المرأة وتشمل ( التوعية بالفحص الذاتي للثدي، فحص الثدي إكلينيكيا، التوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة ، فحص السكر وضغط الدم ) ، كما تقدم مبادرة 100 يوم صحة خدمات مبادرات (العناية بصحة الأم والجنين للسيدات الحوامل، وكذلك كشف وعلاج السمع لدى الأطفال حديثي الولادة ، ومبادرة فحص المقبلين على الزواج- فحص كبار السن ) .