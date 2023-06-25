العثور على جثة مسن داخل مدخل عقار بالمعصرة

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تحت إشراف اللواء محمد عبد الله مدير أمن العاصمة، على جثة مسن في العقد السادس من عمره داخل مدخل العقار الخاص به بمنطقة المعصرة بجنوب محافظة القاهرة.

و كانت البداية عندما تلقي رجال مباحث المعصرة بلاغ من الاهالي يفيد العثور على جثة مسن داخل مدخل عقار بدائرة القسم.

على الفور انتقل رجال المباحث و بصحبتهم سيارة إسعاف وتم نقل الجثة لتوقيع الكشف الطبي عليه و تحديد سبب الوفاة.

باخطار اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ اللازم حيال الواقعة.