عزام الأحمد: لا يوجد توازن عسكرى إطلاقا بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء السبت، إنه لا يوجد توازن عسكري إطلاقا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن قوة الإرادة والصمود أقوى من دبابتهم وطائراتهم.

وتابع الأحمد في تصريحات صحفية، لن نستسلم حتى تفكيك آخر وحدة استيطانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الأحمد أن الاحتلال يستخدم الطائرات لأول مرة منذ 20 عاما، في معركة جنين الأخيرة، متابعا "ونفتخر أننا أخفناهم مما جعلهم يستخدمون الطائرات".

وأكد الأحمد أن المقاتل الفلسطيني أصبح لديه قدرة لإصابة طائرة هيلوكوبتر، ولديه الجرأة ليدخل معسكرا للجيش الإسرائيلي في جنين.

وشدد الأحمد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفا لديها أزمات متوقعا أن يشن الاحتلال هجمات عدوانية أكبر.

الخارجية الفلسطينية تحمل "نتنياهو" المسئولية عن إرهاب المُستوطنين

وفي وقت سابق، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وتحريض الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريش، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطينى؛ خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين أمثال بن غفير وأتباعه.

وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلى الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكرى فى التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.



وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل وسيارات.