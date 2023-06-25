ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عزام الأحمد: لا يوجد توازن عسكرى إطلاقا بين الفلسطينيين والإسرائيليين

عزام الأحمد
عزام الأحمد

قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء السبت، إنه لا يوجد توازن عسكري إطلاقا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن قوة الإرادة والصمود أقوى من دبابتهم وطائراتهم.

وتابع الأحمد في تصريحات صحفية، لن نستسلم حتى تفكيك آخر وحدة استيطانية من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف الأحمد أن الاحتلال يستخدم الطائرات لأول مرة منذ 20 عاما، في معركة جنين الأخيرة، متابعا "ونفتخر أننا أخفناهم مما جعلهم يستخدمون الطائرات".

وأكد الأحمد أن المقاتل الفلسطيني أصبح لديه قدرة لإصابة طائرة هيلوكوبتر، ولديه الجرأة ليدخل معسكرا للجيش الإسرائيلي في جنين.

وشدد الأحمد على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية أكثر تطرفا لديها أزمات متوقعا أن يشن الاحتلال هجمات عدوانية أكبر.

الخارجية الفلسطينية تحمل "نتنياهو" المسئولية عن إرهاب المُستوطنين

وفي وقت سابق، حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسئولية الكاملة عن إرهاب المستوطنين وتحريض الوزيرين المتطرفين بن غفير وسموتريش، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن التصعيد الحاصل في انتهاكات وجرائم الاحتلال سياسة تتبناها حكومة نتنياهو المتطرفة، وهو انعكاس مباشر أيضا لحملات التحريض على القتل واستباحة حياة المواطن الفلسطينى؛ خاصة من قبل غلاة المتطرفين العنصريين أمثال بن غفير وأتباعه.
وأكدت الوزارة أن الائتلاف الإسرائيلى الحاكم ينسف بطريقة ممنهجة أي جهود إقليمية ودولية لاستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويخلق المزيد من التصعيد في محاولة لفرض منطق الاحتلال العسكرى فى التعامل مع قضايا شعبنا واستبعاد الحلول السياسية للصراع.


وأدانت الخارجية الفلسطينية جرائم وانتهاكات قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية المسلحة المتواصلة والمتصاعدة على الوجود الفلسطيني في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي كان آخرها الهجوم على ام صفا شمال رام الله وإحراق منازل وسيارات.

عزام الاحمد حركة فتح الفلسطينيين الاراضي الفلسطينية المحتلة معركة جنين الحكومة الاسرائيلية

الأكثر قراءة

«الكشكى»: انعكاسات إيجابية لتأكيد الرئيس على تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى

فرنسا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا تؤكد التزامها بدعم أوكرانيا

فى الرتوش النهائية.. تفاصيل اتفاقية مقايضة «الغاز والأسمدة بالقمح» بين مصر والهند

رابط استعلام مخالفات المرور 2023 عبر النيابة العامة وكيفية التظلم عليها

رئيس الأركان الأمريكى يلغى زيارته للشرق الأوسط على خلفية الأحداث فى روسيا

متحدث الحكومة: نوفر 20 ألف مقبرة بديلة للمقابر المطلة على شارع صلاح سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية