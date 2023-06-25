ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على مسجل خطر سرق سيارة تابعة لديوان عام محافظة قنا

قوات الأمن
قوات الأمن

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على مسجل خطر قام بسرقة سيارة 2 كبينة تابعة لديوان عام محافظة قنا، من أمام مقر الجراج المجاور لاستراحة محافظ قنا.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور المركز يفيد بورود بلاغ بسرقة سيارة 2 كبينة تحمل رقم 8275 تابعة للديوان العام لمحافظة قنا.

 

وعلى الفور تشكل فريق من قوة مباحث قسم قنا برئاسة المقدم محمد فراج مفتش مباحث والرائد محمد جمال، معاون أول مباحث القسم وتمكنوا خلال ساعات من العثور على السيارة في منطقة السيد عبدالرحيم القناوي وضبط المتهم يُدعى "صفوت" مسجل خطر ومن مدينة قنا، سرق السيارة لبيعها خردة.


تم إعادة السيارة والتحفظ على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

أجهزة الأمنية الأمنية الأجهزة الأمنية ب إعادة السيارة استراحة آفات

الأكثر قراءة

بوتين يشكر لوكاشينكو على نتائج محادثاته مع مجموعة "فاجنر"

أحمد مجاهد: المثقفون نجحوا فى إقناع الشعب بأن الإخوان "مش بتوع ربنا"

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": الرئيس السيسى حمل رقبته على كفه فى 30 يونيو

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": المثقفون عادوا للفردية ولم يحافظوا على زخم 30 يونيو

محافظ الغربية يتفقد شادر بيع اللحوم البلدى الحية والطازجة بسعر 250 جنيه للكيلو

هل نمتلك من يتصدى لفكر الإخوان؟.. الدكتور أحمد مجاهد يجيب لـ "الشاهد"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية