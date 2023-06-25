القبض على مسجل خطر سرق سيارة تابعة لديوان عام محافظة قنا

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، القبض على مسجل خطر قام بسرقة سيارة 2 كبينة تابعة لديوان عام محافظة قنا، من أمام مقر الجراج المجاور لاستراحة محافظ قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم شرطة قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور المركز يفيد بورود بلاغ بسرقة سيارة 2 كبينة تحمل رقم 8275 تابعة للديوان العام لمحافظة قنا.

وعلى الفور تشكل فريق من قوة مباحث قسم قنا برئاسة المقدم محمد فراج مفتش مباحث والرائد محمد جمال، معاون أول مباحث القسم وتمكنوا خلال ساعات من العثور على السيارة في منطقة السيد عبدالرحيم القناوي وضبط المتهم يُدعى "صفوت" مسجل خطر ومن مدينة قنا، سرق السيارة لبيعها خردة.



تم إعادة السيارة والتحفظ على المتهم، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.