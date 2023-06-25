ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مجاهد" لـ"الشاهد": الجيش كان شديد الإخلاص لطلبات الشعب 

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

قال أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، إنه لم يحدث تواصل رسمي مع المثقفين المعتصمين بوزارة الثقافة وقت حكم الإخوان، مشيرًا إلى أن الشرطة كانت موجودة لتؤمن مقر الوزارة وفي الوقت نفسه تؤمن المعتصمين، والناس كانت تحتفل مهم بـ"كلاكسات" السيارات، حتى جاء يوم 30 يونيو.

 وأضاف “مجاهد”، خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"،  أنه من خلال الاعتصام تم استشراف مزاج المصريين وهواهم وخطوتهم القادمة وساروا على الخطوة الأولى لخطوة في 30 يونيو .

الجيش من 25 يناير كان حكيمًا جدًا

وعن مشهد 3 يوليو ومهلة الأسبوع للإخوان قال إنه سعيد بصفتين أن الجيش شديد الوطنية وأنه شديد الإخلاص لطلبات الشعب وكان عادلًا بما يكفي حتى الرئيس السيسي كان يقول "أنا نصحت وطلبت وقلت"، فالرئيس نصح مخلصًا ولم يتم الاستجابة لنصائحه.

وأشار إلى أن الجيش من 25 يناير كان حكيمًا جدًا وثبت أن هدفة ليس المحافظة على السلطة ولكن المحافظة على الشعب والدولة واستقرار ومؤسساتها. 

أحمد مجاهد الجيش 25 يناير الشعب استقرار الدولة

مواد متعلقة

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب.. ومارسوا "المكايدة"

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": سرعة الشعب المصرى فى اكتشاف الإخوان كان "ملفتا"

بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون إنشاء قوات شرطة بديلة

بكرى لـ"الشاهد": موقف المشير طنطاوى كان واضحًا بأن الإخوان فصيل معادٍ للوطن

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون التدخل فى المؤسسة العسكرية

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": التمويلات الخارجية للإخوان لإحداث عنف بلغت 1.2 مليار جنيه

الأكثر قراءة

الجيش السودانى ينفذ عمليات تمشيط ناجحة.. ودحر ثلاث محاولات هجومية

أحمد مجاهد: فكر الإخوان لم ينته.. ويحتاج لمواجهة قوية

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 المبارك وصيغة التكبير

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 25 يونيو 2023 فى محافظات مصر

حظك اليوم.. جميع الأبراج الهوائية الأحد 25 يونيو 2023

العثور على جثة شاب داخل إحدى الترع التابعة لدائرة مركز أدكو بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية