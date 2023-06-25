بايدن يبحث تطورات روسيا مع قادة 3 دول أوروبية

أعلن البيت الأبيض، السبت، أن الرئيس جو بايدن بحث التطورات في روسيا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وقال البيت الأبيض، في تصريحات نقلتها قناة الحرة الأمريكية، إن الرئيس بايدن تلقى اليوم إحاطة من فريقه للأمن القومي حول التطورات في روسيا.

وأضاف أن مستشار الأمن القومي ووزيرى الخارجية والدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة شاركوا في الإحاطة بشأن روسيا.

ولفت إلى أن بايدن بحث التطورات في روسيا مع قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وصباح السبت، أعلن مؤسس مجموعة "فاجنر"، يفجيني بريجوجين، وصول قواته إلى مدينة "روستوف نا دون" الروسية ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاتلي فاغنر منتشرين حول مبنى المقر التابع لوزارة الدفاع الروسية مع عربات مدرعة ودبابات.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب متلفز السبت دخول "فاغنر" شبه العسكرية إلى المدينة ومحاصرة مقر المنطقة العسكرية الجنوبية بـ"التمرد المسلح".

واعتبر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس فاجنر تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة في ظهر الجنود الروس.