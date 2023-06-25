ads
الأحد 25 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد مجاهد يكشف لـ"الشاهد" كواليس معرض فيصل للكتاب بعد إلغاء معرض 2011

أحمد مجاهد
أحمد مجاهد

كشف أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن معرض الكتاب عندما توقف في عام 2011، ابتكر فكرة معرض فيصل الرمضاني للكتاب.

وقال خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه خلال مروره بالمعرض وجد إحدى دور العرض الإخوانية، وطلبوا منه رؤية كتاب لأستاذ كبير في الأزهر، واطلع على الكتاب ووجده جيدًا. 

أول تعاون مع الدكتور سعد الدين الهلالي

وأضاف أنه اتصل بالدكتور، وأخبره أن شغله في الكتب عظيم جدًا، وقال  له "ألا يوجد شيء أبسط وننشره للناس في دار النشر الحكومية"، مؤكدًا أنه رحب بالفكرة وكان هو الدكتور سعد الدين الهلالي، والمعروف بموقفه من الإخوان، وأنه قام بطباعة 3 كتب مع دار النشر الحكومية لأنها توزع أكثر وتبيع أرخص، وكان هذا فوزًا عظيمًا وشرفا أنه وافق على هذا التعاون.

أحمد مجاهد معرض الكتاب سعد الدين الهلالي الأزهر حدائق الأهرام الإخوان

مواد متعلقة

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": الإخوان كانوا يريدون التدخل فى المؤسسة العسكرية

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": التمويلات الخارجية للإخوان لإحداث عنف بلغت 1.2 مليار جنيه

"بكرى" لـ"الشاهد": "السيسى" شارك بالقرارات التى أبعدت الجيش عن الصدام مع الجمهور

مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل هتاف "يسقط حكم المرشد" بجنازة عمر سليمان

مصطفى بكرى لـ"الشاهد": رأيت عداء الإخوان للدولة وسعيهم لتشويه الحقائق

الأكثر قراءة

بايدن يبحث تطورات روسيا مع قادة 3 دول أوروبية

هل تمرد "فاجنر" تمثيلية وخداع روسى؟.. عبدالحليم قنديل يوضح

أحمد مجاهد لـ"الشاهد": الإخوان حاولوا اختراق هيئة الكتاب.. ومارسوا "المكايدة"

كأس الرابطة.. ركلات الترجيح تبتسم لـ المصرى أمام فيوتشر وتقوده إلى النهائى

من هى قوات فاجنر التى أعلنت التمرد المسلح فى روسيا؟.. سياسى يجيب

المغرب: إحباط 366 ألف محاولة هجرة غير شرعية نحو أوروبا خلال 5 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قوات فاغنز Wagner.. السم على مأدبة بوتين!

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية