أحمد مجاهد يكشف لـ"الشاهد" كواليس معرض فيصل للكتاب بعد إلغاء معرض 2011

كشف أحمد مجاهد، رئيس الهيئة العامة للكتاب الأسبق، أن معرض الكتاب عندما توقف في عام 2011، ابتكر فكرة معرض فيصل الرمضاني للكتاب.

وقال خلال لقائه في برنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إنه خلال مروره بالمعرض وجد إحدى دور العرض الإخوانية، وطلبوا منه رؤية كتاب لأستاذ كبير في الأزهر، واطلع على الكتاب ووجده جيدًا.

أول تعاون مع الدكتور سعد الدين الهلالي

وأضاف أنه اتصل بالدكتور، وأخبره أن شغله في الكتب عظيم جدًا، وقال له "ألا يوجد شيء أبسط وننشره للناس في دار النشر الحكومية"، مؤكدًا أنه رحب بالفكرة وكان هو الدكتور سعد الدين الهلالي، والمعروف بموقفه من الإخوان، وأنه قام بطباعة 3 كتب مع دار النشر الحكومية لأنها توزع أكثر وتبيع أرخص، وكان هذا فوزًا عظيمًا وشرفا أنه وافق على هذا التعاون.