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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة شاب داخل إحدى الترع التابعة لدائرة مركز أدكو بالبحيرة

جثة
جثة

عثر أهالي قرية "واحد" التابعة لدائرة مركز إدكو بمحافظة البحيرة على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، داخل ترعة المحمودية، وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام، تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة من مأمور مركز شرطة إدكو يفيد استقبال المستشفى جثة شاب، إثر غرقه بترعة المحمودية بنطاق دائرة شرطة المركز، وحفظت الجثة وحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين مصرع شاب يدعى أدهم محمد أحمد الشرقاوي، 31 سنة، مقيم إدكو، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إدكو العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وجارى استخراج تصاريح الدفن.

إتخاذ الإجراءات القانونية التحفظ على الجثة الإجراءات القانونية اللازمة استخراج تصاريح أحمد خلف العرض على النيابة العثور علي جث الطريق الصحراوي

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