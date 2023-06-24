ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميسي: التتويج بكأس العالم نهاية لمسيرة استثنائية

ميسي
ميسي

تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للحديث حول العديد من الأمور خلال حواره مع شبكة "بي إن سبورتس".

وكان ميسي قد انضم مؤخرًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في حواره: "لقد حققت الهدف الأهم في مسيرتي وهو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلادي، الأمر كان سيصبح صعبًا للغاية لو لم أحقق هذا اللقب".

وأضاف: "أعتقد أنني بعدما حققت أهداف مع الأرجنتين والأندية التي لعبت لها يكون ذلك إنهاء لمسيرة استثنائية، لقد حققت كل شيء بالفعل ولم أعد أفتقد أي شيء".

وتابع: "بطولة كأس العالم تختلف عن كل شيء وكل دولة تعيشها بشكل مختلف وبطريقة مختلفة، والأرجنتين تعيش هذا الشهر بشكل جنوني".

الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب الارجنتين باريس سان جيرمان الفرنسي كأس العالم

الأكثر قراءة

قبل موقعة الكأس.. فأل شؤم ينذر بسقوط الأهلى أمام منتخب السويس

سكبت "البنزين" وأغلقت الغرفة على زوجها وأشعلت النار.. "عزة" ليست نادمة

بعد تغيبه 9 أيام.. العثور على جثمان مسن داخل ترعة بالمنوفية

أحمد موسى يكشف التفاصيل الكاملة لتمرد قوات فاجنر بروسيا (فيديو)

مهرجان العلمين.. أكبر حدث ترفيهى فى مصر والشرق الأوسط (فيديو)

النجوم يواصل مفاجآته فى كأس مصر ويطيح بسموحة من دور الـ16

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» فى روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية