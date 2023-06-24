ميسي: التتويج بكأس العالم نهاية لمسيرة استثنائية

تطرق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، للحديث حول العديد من الأمور خلال حواره مع شبكة "بي إن سبورتس".

وكان ميسي قد انضم مؤخرًا إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال ميسي في حواره: "لقد حققت الهدف الأهم في مسيرتي وهو الفوز بكأس العالم مع منتخب بلادي، الأمر كان سيصبح صعبًا للغاية لو لم أحقق هذا اللقب".

وأضاف: "أعتقد أنني بعدما حققت أهداف مع الأرجنتين والأندية التي لعبت لها يكون ذلك إنهاء لمسيرة استثنائية، لقد حققت كل شيء بالفعل ولم أعد أفتقد أي شيء".

وتابع: "بطولة كأس العالم تختلف عن كل شيء وكل دولة تعيشها بشكل مختلف وبطريقة مختلفة، والأرجنتين تعيش هذا الشهر بشكل جنوني".