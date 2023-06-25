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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة لها من الكلمات التي تنال اهتماما وبحثا على محركات البحث المختلفة من عشاق الساحرة المستديرة الراغبين في مشاهدة بطولاتهم المفضلة. 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة 

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة لها.
 

مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الأهلي × منتخب السويس ـ 8:30 بتوقيت القاهرة ـ ON TIME SPORTS HD
 

مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

غانا × الكونغو ـ 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD

مصر × النيجر ـ 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD

مالي × الجابون ـ 11:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD

 

مباريات كأس أوروبا تحت 21 عاما

إنجلترا * إسرائيل 
الساعة ٦ مساء 
 

جمهورية التشيك * ألمانيا 
الساعة ٦ مساء 

 

سويسرا * إيطاليا 
الساعة ٦ 

النرويج* فرنسا 
الساعة ٨:٤٥ 



 

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