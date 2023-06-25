مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة
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مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة
الأهلي × منتخب السويس ـ 8:30 بتوقيت القاهرة ـ ON TIME SPORTS HD
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والقنوات الناقلة
غانا × الكونغو ـ 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD
مصر × النيجر ـ 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD
مالي × الجابون ـ 11:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD
مباريات كأس أوروبا تحت 21 عاما
إنجلترا * إسرائيل
الساعة ٦ مساء
جمهورية التشيك * ألمانيا
الساعة ٦ مساء
سويسرا * إيطاليا
الساعة ٦
النرويج* فرنسا
الساعة ٨:٤٥