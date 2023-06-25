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مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة

نعرض في هذا التقرير مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-6-2023 والقنوات الناقلة لها.



مواعيد مباريات كأس مصر والقنوات الناقلة

الأهلي × منتخب السويس ـ 8:30 بتوقيت القاهرة ـ ON TIME SPORTS HD



مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والقنوات الناقلة

غانا × الكونغو ـ 6:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD

مصر × النيجر ـ 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD

مالي × الجابون ـ 11:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ـ BIEN SPORTS HD





مباريات كأس أوروبا تحت 21 عاما

إنجلترا * إسرائيل

الساعة ٦ مساء



جمهورية التشيك * ألمانيا

الساعة ٦ مساء





سويسرا * إيطاليا

الساعة ٦

النرويج* فرنسا

الساعة ٨:٤٥







