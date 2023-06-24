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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل موقعة الكأس.. فأل شؤم ينذر بسقوط الأهلى أمام منتخب السويس

الأهلي
الأهلي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مشواره ببطولة كأس مصر موسم 2022-2023 بمواجهة منتخب السويس غدًا الأحد في دور الـ32 من المسابقة.

ويأمل المارد الأحمر في تحقيق الفوز والحفاظ على لقبه الذي حصده الموسم الماضي بعد الفوز على بيراميدز في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

ويخشى الأهلي، مفاجآت بطولة كأس مصر خاصةً أن المارد الأحمر لديه ذكريات سيئة مع ميمي فريد المدير الفني لمنتخب السويس.

وزاد من قلق جماهير الأهلي، تصريحات ميمي فريد الذي توعد الفريق الأحمر، مؤكدًا عزمه في تحقيق مفاجأة مدوية وإقصاء المارد الأحمر من البطولة.

ويتذكر جمهور الأهلي ما فعله ميمي فريد المدير الفني الأسبق لفريق غزل السويس.

حينما فجّر مفاجأة مدوية بإسقاط الأهلي في افتتاح بطولة الدوري موسم 2001/ 2002، ووقتها كانت أولى مواجهات الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي التاريخي في المسابقة المحلية.

ميمي فريد قاد غزل السويس وقتها للفوز على الأهلي بهدفين يوم 25 سبتمبر عام 2001.

وسجل هدفي الغزل وقتها محمود النادي وأميدو كريم، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وعاد ميمي فريد مجددًا ليحرج أهلي مانويل جوزيه مجددًا ويطيح به من ثمن نهائي كأس مصر بعد التعادل سلبيًا في لقاء الذهاب بالسويس.

وعلى ستاد القاهرة، تقدم الأهلي في الدقيقة 73 عن طريق هادي خشبة قبل أن يخطف سعيد طنطاوي هدفًا قاتلاً في الدقيقة 89 من عمر المباراة.

 

الاهلى غزل السويس منتخب السويس ميمي فريد كاس مصر مانويل جوزيه

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