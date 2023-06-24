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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موسم عيد الأضحى.. فيلم "البعبع" يتصدر تريند تويتر تمهيدًا لعرضه

فيلم البعبع
فيلم البعبع

لليوم الثاني على التوالي تصدر فيلم “البعبع” بطولة الفنان أمير كرارة تريند تويتر، قبل عرضه في السينمات، حيث يعرض في موسم عيد الأضحى.

 

وحملت الأغنية الدعائية، لفيلم البعبع اسم “لفينا الدنيا”، غناء رضا البحراوي ومسلم، وحققت أكثر من مليون مشاهدة في 24 ساعة، حيث جرى تداولها عبر مواقع السوشيال ميديا المختلفة.

أبطال فيلم البعبع 

الفيلم من بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، بالإضافة إلى عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداثه في إطار أكشن لايت ويجسد كرارة خلال الأحداث شخصية مجرم يتخلى عن الإجرام واسمه "سلطان" يواجه مع صديقه سوكا "محمد عبد الرحمن" العديد من المواقف.

أحداث فيلم البعبع

تدور أحداث فيلم البعبع في يوم واحد فقط، حيث يقع أبطال العمل في كثير من المواقف والمغامرات الكوميدية الشيقة المليئة بالأكشن والإثارة.

عودة أمير كرارة للسينما

يعود النجم الكبير أمير كرارة للسينما بعد غياب 3 سنوات كاملة بعد أن قدم "كازابلانكا" في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبد الجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمي "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبد العزيز.

أمير كرارة فيلم البعبع تويتر السينمات رضا البحراوي مسلم

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