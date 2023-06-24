بسبب خلافات أسرية.. حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور

قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

وكلفت النيابة الطبيب الشرعى بتشريح الجثتين وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثتين للوقوف على أسباب وملابسات الوفاة.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل شقيقه وزوجته في بولاق الدكرور، نتيجة خلافات أسرية، حيث اعتدى عليهما بسلاح أبيض، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل شخصين في بولاق الدكرور، حيث انتقل رجال المباحث إلى مسرح الجريمة، وتبين من خلال التحريات أن عامل قتل شقيقه وزوجة شقيقه، نتيجة خلافات اسرية، حيث تشاجر معهما واعتدى عليهما بسلاح أبيض.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.