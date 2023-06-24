متحدث "الوزراء": نتواصل مع منظمة اليونسكو حول نقل المقابر الأثرية

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه كان يجب التبكير في تصوير مشاهد المقابر المطلة على طريق صلاح سالم، وذلك حتى يقي الدولة من الاتهامات حول أنها لا تقدر المقابر ولا تحترم الموتى.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن من شاهد مشاهد المقابر اليوم وحالها بسبب المياه الجوفية اقتنع بفكرة الحكومة لأن هناك أشياء تم تحميلها أكثر مما تحتمل وقيل إننا نهدم مقابر العظماء وهذا منافي للواقع.

المؤسسات الدولية المعنية بالتراث

وعن التواصل مع المؤسسات الدولية المعنية بالتراث، قال إن التواصل موجود مع اليونسكو وغيرها من خلال السفارة في باريس بحكم أنها المقر والموقف مدعوم بالصور والملفات كاملة وذلك لأن هذه المنظمات قد تنزعج مما يردها من شكاوى تحمل اتهامات بأن الحكومة تهدم التراث ومقابر العظماء، مؤكدًا أن الأمر لن يمثل مشكلة مع اليونسكو.