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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع وفد الجامعة العربية

اشتيه
اشتيه

اجتمع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم السبت، مع وفدا من جامعة الدول العربية برئاسة مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية هيفاء أبو غزالة.

وأطلع اشتيه وفد الجامعة العربية على آخر تطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني .

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أهمية الزيارات لفلسطين بهدف الاطلاع على الأوضاع على أرض الواقع، وحشد الدعم للقضية الفلسطينية وفضح ممارسات الاحتلال وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني ولتشكل رسالة أمل وتعزيز للصمود الفلسطيني.

كما أطلع اشتية الوفد على آخر المستجدات وتطورات الأوضاع وانتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين الإرهابية المتواصلة على عدد من البلدات والقرى وما شهدته من حرق للمنازل والمركبات وتدمير للممتلكات في ترمسعيا واللبن وسنجل وعوريف وأم صفا، وبحماية من جيش الاحتلال.

اشتيه: الحكومة في إسرائيل تشهد تغييرا كاملا في النظام

وأوضح اشتيه أن الحكومة في إسرائيل اليوم تشهد تغييرا كاملا في النظام نحو الصهيونية الدينية، وعلى رأس أهدافها الحرب على القدس والمقدسات فيها خاصة المسجد الأقصى، ومسارعة وتيرة الاستيطان بشكل كبير، وتغيير قواعد إطلاق النار بهدف القتل.

وشدد اشتيه علي أن فلسطين الآن بحاجة بشكل كبير لعمل مشترك من أجل خلق حراك دولي على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وأمس الجمعة، أدانت وزارة لخارجية الفلسطينية بأشد العبارات، اقتحامَ المستوطنين الاستفزازي- بمشاركة الوزير الإسرائيلي المتطرف بن غفير- جبل صبيح بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية؛ بهدف إعادة السيطرة عليه، وإقامة بؤرة استيطانية جديدة، بدعم وموافقة من حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن حكومة الاحتلال، أعطت الضوء الأخضر للجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة عشرات البؤر العشوائية في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.

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