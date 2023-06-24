قناة الناس| هل يجوز الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج؟.. عالم أزهري يجيب

حسم الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، الجدل حول جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، لأن بعض الناس قد يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، في إشارة إلى سعة الشريعة وأنَّ الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأضاف "الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ غير المقتدر مادياً على أداء فريضة الحج، لماذا يأخذ قرضا أو دينا وأن الحج في هذه الحالة ليس واجباً عليه، مستشهدًا بقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".

وتابع: "ربما يحتاج المال في نفقته على عياله ولا يملك غيره، وربما يكفي بيته بالكاد وربما يخالف القوانين الموضوعة لأداء الحج والعمرة.. أقول له لا تخالف تلك القوانين فهي مشروعة والمشرع الذي سنَّها من أجل الحفاظ على الناس كافة ويجب أن نحترمها ونقف عندها وألا نأخذ حقًا ليس من حقنا أن نأخذه".

وأكد "الروبي"، أنَّ شعيرة الحج عدها الرسول من ثواب الجهاد في سبيل الله، فوفقا لحديثه صلى الله عليه وسلم: "جهاد الكبير، أي الشيخ الفاني، والضعيف والمرأة التي لا حول ولا قوة لها، هو الحج"، وهو حديث صحيح رواه أبي هريرة.

واستكمل: "الحجاج ضيوف الله الكرام.. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، ومن خرج يأُم هذا البيت يقصده حاجًا أو معتمراً كان مضمون على الله سبحانه إن قبضه أن يغفر له وإن رده.. رده بأجر وغنيمه، وفي كلتا الحالين إما يبعث ملبيا إذا مات على هيئة الحج ويحشره مع من أنعم عليهم من الصديقين والصالحين، أو إذا رده إلى أهله ودياره رده بأجر وغنيمة، فهي تجاره رابحة مع الله وعنده الثواب".

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