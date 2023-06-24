ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هل يجوز الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج؟.. عالم أزهري يجيب

الدكتور عصام الروبي
الدكتور عصام الروبي

حسم الدكتور عصام الروبي، أحد علماء الأزهر الشريف، الجدل حول جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج، لأن بعض الناس قد يكلفون أنفسهم ما لا يطيقون، في إشارة إلى سعة الشريعة وأنَّ الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلاً.

وأضاف "الروبي"، اليوم السبت، خلال برنامج "آيات بينات" المذاع عبر قناة "الناس"، أنَّ غير المقتدر مادياً على أداء فريضة الحج، لماذا يأخذ قرضا أو دينا وأن الحج في هذه الحالة ليس واجباً عليه، مستشهدًا بقوله تعالى "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا".

وتابع: "ربما يحتاج المال في نفقته على عياله ولا يملك غيره، وربما يكفي بيته بالكاد وربما يخالف القوانين الموضوعة لأداء الحج والعمرة.. أقول له لا تخالف تلك القوانين فهي مشروعة والمشرع الذي سنَّها من أجل الحفاظ على الناس كافة ويجب أن نحترمها ونقف عندها وألا نأخذ حقًا ليس من حقنا أن نأخذه".

وأكد "الروبي"، أنَّ شعيرة الحج عدها الرسول من ثواب الجهاد في سبيل الله، فوفقا لحديثه صلى الله عليه وسلم: "جهاد الكبير، أي الشيخ الفاني، والضعيف والمرأة التي لا حول ولا قوة لها، هو الحج"، وهو حديث صحيح رواه أبي هريرة.

واستكمل: "الحجاج ضيوف الله الكرام.. إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم، ومن خرج يأُم هذا البيت يقصده حاجًا أو معتمراً كان مضمون على الله سبحانه إن قبضه أن يغفر له وإن رده.. رده بأجر وغنيمه، وفي كلتا الحالين إما يبعث ملبيا إذا مات على هيئة الحج ويحشره مع من أنعم عليهم من الصديقين والصالحين، أو إذا رده إلى أهله ودياره رده بأجر وغنيمة، فهي تجاره رابحة مع الله وعنده الثواب".

كانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.

قناة الناس هل يجوز الاقتراض من أجل أداء فريضة الحج فريضة الحج ايات بينات الحج فريضة لمن استطاع إليه سبيلا جواز الاقتراض لأداء فريضة الحج

الأكثر قراءة

خبير سياسى: الرئيس الروسى سيتمكن من مقاتلى فاجنر وسيعطيهم ضمانات

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

مراسل "القاهرة الإخبارية": قوات "أحمد" الشيشانية وصلت لـ"روستوف" دون اشتباكات مع "فاجنر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات تمرد قوات «فاجنر» في روسيا.. كيف تتحرك إسرائيل؟

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية