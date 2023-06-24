ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سمير فرج: قائد قوات "فاجنر" سجن لتسع سنوات وأطلق عليه "طباخ الريس"

فاجنر
فاجنر

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، كان لاعب مصارعة وتم الحكم عليه بالسجن 9 سنوات في قضية نصب، وعندما خرج من السجن كان الاتحاد السوفيتي قد أنهار، وبعدها عمل في عربات النقانق، وأصبحت لديه سلسلة مطاعم وكان يطلق عليه طباخ الرئيس، لأن "بوتين" كان ضيفًا دائمًا له وشارك معه بعض الرؤساء.

 

مجموعة "فاجنر" تتبع المخابرات والإدارة الروسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مجموعة "فاجنر" تتبع المخابرات والإدارة الروسية وكان بوتين يحركها في المناطق التي يريد إجراء تحركات فيها دون أن يطلق عليها أنها تابعة لروسيا، ومنها في اليمن والسودان ومالي وغيرها.

وأشار إلى أن عدد قوات "فاجنر" في روسيا 25 ألفًا، و25 ألفًا خارجها، وأغلبهم من السجون ومحكوم عليهم بالإعدام، أو يتلقى أجر مقابل عمله.

سمير فرج قائد فاجنر السجن طباخ الرئيس الاتحاد السوفيتي

مواد متعلقة

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

خبير: قائد "فاجنر" كان يتمنى أن يصبح الرجل الثانى بعد بوتين أو يرثه

كابوس الحرب الأهلية يفزع روسيا.. بوتين يتهم قائد قوات «فاجنر» بالخيانة ويكدس الدفاعات حول العاصمة

خبير سياسى: الرئيس الروسى سيتمكن من مقاتلى فاجنر وسيعطيهم ضمانات

الأكثر قراءة

كيف سينتهى تمرد "فاجنر" وما تداعياته على روسيا والعالم؟.. خبير يجيب

بعد تمردها على بوتين.. تعرف على قدرات "فاجنر" العسكرية

مراسل "القاهرة الإخبارية" يكشف حقيقة اقتراب قوات "فاجنر" من موسكو

يفجينى بريجوجين.. تورط فى السرقة شابًا وامتلك سلسلة متاجر كبرى

مصطفى بكرى: «المعزول» ادّعى أن متظاهرى 30 يونيو ١٢٠ ألفًا فقط وحين عرض «السيسى» الفيديوهات عليه زعم أنها مفبركة

"الوزراء": المياه الجوفية أخرجت الرفات والجثث من المقابر المطلة على صلاح سالم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

لاعبون بالأقدام.. ومبدعون بالأقلام

وائل لطفي

سم المؤامرات فى عسل الصحافة

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية