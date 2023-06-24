سمير فرج: قائد قوات "فاجنر" سجن لتسع سنوات وأطلق عليه "طباخ الريس"

قال الدكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، إن قائد فاجنر يفجيني بريجوجين، كان لاعب مصارعة وتم الحكم عليه بالسجن 9 سنوات في قضية نصب، وعندما خرج من السجن كان الاتحاد السوفيتي قد أنهار، وبعدها عمل في عربات النقانق، وأصبحت لديه سلسلة مطاعم وكان يطلق عليه طباخ الرئيس، لأن "بوتين" كان ضيفًا دائمًا له وشارك معه بعض الرؤساء.

مجموعة "فاجنر" تتبع المخابرات والإدارة الروسية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن مجموعة "فاجنر" تتبع المخابرات والإدارة الروسية وكان بوتين يحركها في المناطق التي يريد إجراء تحركات فيها دون أن يطلق عليها أنها تابعة لروسيا، ومنها في اليمن والسودان ومالي وغيرها.

وأشار إلى أن عدد قوات "فاجنر" في روسيا 25 ألفًا، و25 ألفًا خارجها، وأغلبهم من السجون ومحكوم عليهم بالإعدام، أو يتلقى أجر مقابل عمله.