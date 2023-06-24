خبير اقتصادي: الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين توفر فرص تشغيل كبيرة

قالت الدكتورة وفاء علي أستاذ الطاقة، إن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، ستوفر فرص تشغيل كبيرة، وتعزز الأمن القومي المصري.

وأضافت علي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الإستراتيجية الوطنية للهيدروجين ستعمل على تشغيل المحطات الكهربائية العملاقة بالطاقة النظيفة، بدلا من الغاز الطبيعي، لتوفير مليار ونصف دولار سنويا.

وأوضحت أن الهدف الأسمى في استغلال الطاقة في إنتاج الهيدروجين بأسعار مناسبة تتمثل في التصدير التجاري في صورة الهيدروجين الأخضر ليحل محل الغاز محافظة عليه كثروة طبيعية ما يعطى فرصة واعدة لجاذبية الاستثمار.