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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إلهام شاهين: الإخوان كاذبون.. والكذب أول الموبقات فى الإسلام

إلهام شاهين
إلهام شاهين

قالت الفنانة إلهام شاهيين، إنها رفضت حكم الإخوان منذ اللحظة الأولى، وأعلنت عن أن حكم الإخوان لن يستمر لسنة واحدة في مصر، مردفة: "محمد مرسي سجن في قضية جاسوسية، واحد جاسوس على مصر يبقى رئيس مصر إزاي؟".

وعن السيناريو الذي تتخيله لو استمر الإخوان في الحكم، ردت إلهام مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "يا خبر أسود! خيالي رافض تصور هذا السيناريو، كانت حياتنا تحولت شبه مسلسل بطلوع الروح، لكني كنت واثقة أنهم لن يكملوا سنة في مصر، واثقة في الشعب المصري وإرادته".

وأردفت: "الإخوان ناس تكره بلدها، لا تنتمي لوطن، تكره الفن والثقافة وكل جميل، وكذابين، والكذب أول الموبقات في الإسلام، كل شيء ممكن يغفر إلا الكذب".

وروت إلهام، كيف حاول الإخوان إرهابها، قائلة: "عملوا مليونية غريبة سموها مليونية الخلاص من إلهام شاهين، جاءوا تحت البيت عقب صلاة الجمعة، وكتبوا على العمارات أقذر الألفاظ، ورفعوا صور لي مزيفة ومركبة، لكن الأمن تصدى لهم، لم ينجحوا في اقتحام العمارة، كانوا كام عيل متأجرين، وسموها مليونية".

إلهام شاهين مرسي جاسوس 30 يونيو محمد مرسي صالة التحرير

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