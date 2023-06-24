خبير: قائد "فاجنر" كان يتمنى أن يصبح الرجل الثانى بعد بوتين أو يرثه

قال طارق سكرية، خبير استراتيجي، إن ميليشيا أحمد الشيشانية، شبيهة بقوات "فاجنر"، مؤكدًا أنه إذا حدثت اشتباكات بينهما ستكون حرب شوارع، مثل ما حدث في أوكرانيا، ويستغرق الأمر وقتًا طويلًا، خاصة أن مدينة "روستوف" عدد سكانها وصل لمليوني نسمة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن قائد "فاجنر"، شوهد وهو يتفاوض مع قائد الجيش ووزير الدفاع وقد تكون آخر المفاوضات، ولكن إذا استمر واتجه لموسكو فحتمًا ستحدث مواجهة.

قائد فاجنر رفض الانضمام والتوقيع على عقد مع روسيا

وتابع، أن قائد فاجنر رفض الانضمام والتوقيع على عقد مع روسيا، على الرغم من موافقة قواته، ويعتبر نفسه خسر الكثير من قواته في باخموت، وهو قام بجهد كبير واستطاع إخراج الأوكران منها، وربما يريد ثمنًا، أو لأنه لم تقدر أعماله جيدًا وشعر بأنه تم إبعاده.

وأشار إلى أن الإعلام الروسي يقول إن قائد فاجنر، يفجيني بريجوجين، كان يريد أن يصبح الرجل الثاني بعد بوتين، أو يرث بوتين في السلطة، لأن لديه دعمًا كبيرًا من رجال الأعمال وكبار السلطة، ولكن بعد كلام بوتين يستبعد أن يكون هناك حل، إلا إذا قرر بوتين العفو عنه والقضاء على فاجنر، لأنه لن يقبل من اليوم أن تعود فاجنر للواجهة.