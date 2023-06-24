قناة الناس| يسرى جبر يرد على ادعاء محاولة النبى الانتحار (فيديو)

ردّ الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، على ادعاء محاولة الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتحار، بأن الإنسان عندما يسير مهمومًا في أرض جبلية بها مرتفعات وصخور فلا يرى أمامه منها، لافتًا إلى أن من يشاهد هذا الشخص يظن أنه سيقع.

وأضاف "جبر" خلال حلقة برنامج "اعرف نبيك"، المذاع عبر قناة "الناس"، أن من يقولون “يروم أن يلقي نفسه من شواهق الجبال” هم يصفون حال النبي وهو يسير وهو حزين مشتاق للوحي لانقطاعه فترة، ويبحث في السماء ينظر إليها متشوقًا نزول الوحي عليه، ولا ينظر إلى طريقه.

وأوضح “جبر” أن الرسول لم يقل بأنه يريد أن يلقي نفسه ولم يصف هذا في أحاديثه، لكن من وصفوه بذلك ظنوا ذلك لأن الإنسان الذي يبلغ عليه الحزن ويسير حزينًا ومهمومًا ويبحث عن الملك وينظر إلى السماء من يراه من بعيد يظن أنه سيلقي بنفسه من الأعلى.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قد أطلقت قناة "الناس" في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة من البرامج الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة "الناس" عبر تردد 12054 رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.