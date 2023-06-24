"روبنسون" يشعل منصات التواصل الاجتماعي بزيارته لمصر (تحليل بيانات)

حالة من السعادة والترحيب الكبير استقبل به المصريين التيك توكر الشهير نويل روبنسون، والملقب بـ"Travel dancer" حوّل العالم بسبب زيارته لـ"أم الدنيا" مصر، لقضاء عطلته الصيفية، وشارك متابعيه عبر حسابه على موقع الفيديوهات "تيك توك"، وينفذ رقصته الشهيرة في العديد من المناطق السياحية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا الأمر صدَّر تلك الزيارة محركات البحث الأكثر شهرة عبر "جوجل".

زيارة نويل روبنسون، الذي يتابعه نحو 32.2 مليون شخص بالإضافة إلى 4 ملايين على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جاءت بهدف قضاء عطلته في مصر وزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والأقصر وأسوان، وزيارة المتاحف وأهرامات الجيزة، وخان الخليلي، وشارع المعز، وغيرها من الأماكن السياحية الهامة في مصر.

بدأ برنامج زيارة التيك توكر الشهير نويل روبنسون إلى مصر منذ يوم الخميس الماضي على أنغام أحد المهرجانات الشهيرة، والتي أعلن من خلال رقصته الشهيرة على الأغنية بأنه في الطريق إلى القاهرة، ليستقبله المصريون استقبال حار، مرحبين بهذه الزيارة الهامة للسياحة في مصر.

"المتحدة" ترافق "روبنسون" في زيارة المعالم الأثرية

وحرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على استضافة التيك توكر العالمي نويل روبنسون، ومتابعة زيارته للأماكن السياحة، وتسهيل دخوله لتلك الأماكن السياحية، وصوّروا له فيديو برقصته الشهيرة داخل متحف الحضارة المصرية، بجانب مشاهدته لمقتنيات المتحف وما يتضمنه من كنوز أثرية.

في السياق ذاته، حرص المسئولين في المبادرة الرئاسية لـ"حياة كريمة" بأسوان، على استضافة "روبنسون" والوفد المرافق له، في جولة على مشروعات حياة كريمة، والاطلاع على ما تم إنجازه والتقاط المقاطع المصورة عند هذه المشروعات التي تمت بأيادي مصرية.

تحليل البيانات لـ "زيارة روبنسون"

عبر وسائل التواصل الاجتماعي وباستخدام أدوات البحث المختلفة، ظهر تفاعل كثير من المصريين مع الزيارة، وكشف "الدستور" من خلال أدوات تحليل البيانات المختلفة وباستخدام أداة تحليل البيانات "google trend" تبين أنه نسبة البحث عنه عبر "جوجل"، تخطت نسبة الـ 100%، حيث وصل اسمه في البحث في الساعة الأخيرة لـ 170%، في محافظة القاهرة وصل البحث عن اسمه لـ100%، وفي الجيزة لـ 47%.

ومن خلال أداة تحليل البيانات "social-searcher"، أوضحت الأداة أنه تم تداول 100 منشورًا، يتحدثون فيه عن زيارة التيك توكر الشهير "روبنسون" لمصر، وعن الأماكن السياحية التي زارها وحصدت الفيديوهات الخاصة به ملايين المشاهدات.