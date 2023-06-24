ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اللجان التفتيشية بالغربية تواصل حملاتها على الأسواق وتحرر 92 محضرًا

محافظة الغربية
محافظة الغربية

واصلت اللجان التفتيشية والتي شكلها محافظ الغربية، تنفيذا لتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، عملها لمتابعة الأسواق ومنافذ بيع المواد الغذائية والمخابز، داخل مراكز زفتى، بسيون، وقطور، حيث تم تحرير 92 محضرا متنوعا بالتنسيق بين مديريات الصحة، الطب البيطري، التموين وهيئة سلامة الغذاء والوحدات المحلية.

وخلال الحملات قامت اللجان بالمرور على الأسواق والمنافذ والمحال الخاصة ببيع السلع الغذائية إلى جانب المرور على المخابز البلدية، وتم تحرير 17 محضرا من قبل مديرية التموين مخالفة نقص وزن رغيف الخبز، عدم نظافة أدوات العجين، عدم إعلان قائمة الأسعار، كما حررت مديرية الطب البيطري 3 محاضر للذبح خارج المجازر.

وأوضح محافظ الغربية أن مديرية الصحة قامت خلال الحملات بتحرير 52 محضرا لعدم حمل شهادات صحية وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما حررت هيئة سلامة الغذاء  محضر لضبط منتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي إلى جانب تحرير الوحدات المحلية لعدد 19 محضر نظافة وإشغال للطريق.

وتهيب محافظة الغربية المواطنين بضرورة مراجعة تاريخ الصلاحية المدون على المنتجات قبل الشراء مع الإبلاغ الفوري عن المخالفين على أرقام الشكاوى الآتية (مبادرة الغربية بتتغير بيكم على خدمة الواتس آب " ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ " أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣).


وفي ذات السياق؛ أعلنت محافظة الغربية عبر صفحتها الرسمية عن منافذ وشوادر بيع اللحوم بأسعار مدعمة في كافة المراكز والمدن والأحياء، تنفيذا لتوجهات الدولة لمواجهة غلاء الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

ووجه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى في غرف العمليات الرئيسية والفرعية وإلغاء الإجازات مع المتابعة المستمرة لرصد أي تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وحالات البناء المخالف، مع استمرار تنفيذ حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال ومنافذ بيع السلع الغذائية، موجهاً بضرورة اتباع كافة التعليمات الواردة في المنشور الصادر لرؤساء المدن بخصوص فترة العيد.

اللجان التفتيشية بالغربية تواصل حملاتها على الأسواق وتحرر 92 محضر أسعار مخفضة الاشتراطات الصحية الأسواق والمنافذ اشتراطات الصحية اعل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المرور على المخابز بأسعار مخفضة الوحدات المحلية المواد الغذائية تخفيف العبء عن كاهل المواطنين

الأكثر قراءة

جوارديولا فى مصر.. "أم الدنيا" تبهر الإسبانى وترحيب على "الطريقة المصرية"

شوبير: سيف فاروق جعفر وقع لبيراميدز 4 مواسم

شهود عيان عن قاتل شقيقته فى دار السلام: تعدى عليها بحزام بمساعدة والدته

فى بيان رسمى.. لجنة ثلاثية لإدارة النادى الإسماعيلى ورسالة لجماهير النادى

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

«أسوشيتد برس» تكشف سبب انسحاب السعودية من تنظيم مونديال 2030

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

حصاد قمة باريس

د. منى حلمى

لا بد أن يكرهوها

علي سعدة

كشف المستور

د منجى بدر

فعاليات قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد فى باريس

أحمد الصغير

اقتراح لوزير الشباب والرياضة والقائمين على منظومة كرة القدم فى مصر!

الحسين عبدالرازق

رِجل الغُراب والمُساكنة وفصل الخِطاب!

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب فى الأمم المتحدة: إفريقيا هى بؤرة الإرهاب فى العالم

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية