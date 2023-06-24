تأجيل محاكمة المتهم بقتل صديقه بالفيوم لسماع الشهود ومناقشة الطبيب الشرعى

قررت محكمة جنايات الفيوم، اليوم السبت، تأجيل محاكمة "عبد الرحمن"، محبوس، في العقد الثاني من العمر، ومقيم قرية سنهور، بتهمة قتل صديقة طلال مصطفى بإطلاق الأعيرة النارية أثناء جلوسه على مقهى بوسط قرية سنهور، للشهر المقبل وذلك لسماع شهادة الشهود ومناقشة الطبيب الشرعي.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعد، وأحمد محمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني وتم تأجيل المحاكمة إلى يوم 25 /7 /2023.

لم يكن يتوقع الشاب طلال مصطفى، صاحب الـ27 عامًا، ابن قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، أن تنتهي حياته على يد صديقه بهذه الطريقة المأساوية، عندما استدرجه إلى أحد المقاهي من أجل تناول كوب شاي ووجبة الإفطار، حتى غدر به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه الناري، فأرداه قتيلًا في الحال.

تعود تفاصيل القضية إلى منتصف فبراير من العام المنصرم عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من مأمور قسم شرطة سنورس بالفيوم بورود إخطار من مستشفى سنورس العام بوصول شاب جثة هامدة متأثرًا بإصابته بعدة طلقات نارية، وحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.