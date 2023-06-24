البهواشى: 30 يونيو حققت أرقامًا قياسية فى الإصلاح الاقتصادى وتحدى الأزمات

كشف الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، عن تحسن المستوى الاقتصادي بعد ثورة 30 يونيو.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي بعد 30 يونيو ساهمت في دفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص، والذي انعكس إيجاباً على معدلات النمو.

وأضاف أن سياسات 30 يونيو حققت أرقاما قياسية في الإصلاح الاقتصادي وتحدي الأزمات، موضحاً أن الدولة كانت في حاجة لبنية تحتية جديدة، بعد التراجع في أغلب المؤشرات الحيوية، فكان لزاماً على الدولة الدخول بإصلاحات هيكلية في شكل مشروعات قومية.

وأشار إلى أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية التي أطلقتها الدولة هو من حقق هذا التوازن بشكل كبير.