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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يصادق على حبس مخالفى القوانين العرفية

بوتين
بوتين

صادق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على قانون يسمح للسلطات الروسية باحتجاز أي شخص يخالف القوانين العرفية المُعلنة في البلاد مدة 30 يومًا.

وجاء قرار الرئيس بوتين ردًا على حالة العصيان المُسلّح الذي أعلنته قوات "فاجنر".

وفي وقتٍ سابق اليوم، أكد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن تصريحات وسلوك مؤسس شركة "فاجنر" العسكرية يفجيني بريجوجين، تمثل دعوة لنزاع أهلي مسلح وطعنة فى ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الموالية للفاشية.

وجاء، في بيان مركز العلاقات العامة لهيئة الأمن الفيدرالية الروسية اليوم السبت: "إن تصريحات بريجوجين وأفعاله هي في الواقع دعوات لبدء نزاع أهلي مسلح على أراضي روسيا الاتحادية، وهي طعنة في ظهر الجنود الروس الذين يقاتلون القوات الأوكرانية الموالية للفاشية".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوتين القوانين العرفية الأمن الفيدرالى فاجنر

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