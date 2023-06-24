إقبال ملحوظ على شراء السلع الغذائية من منافذ المجمعات الاستهلاكية بالجيزة

استعدادًا لعيد الأضحى..

طرحت المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلتها المطروحة في الأسواق والمحال التجارية بنسبة تتراوح ما بين 15 لـ 40%، لسد احتياجات المواطنين استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، خاصة مع تزايد إقبال المواطنين عليها.

رصدت "الدستور" توافد المواطنين على منافذ منافذ المجمعات الاستهلاكية بالجيزة لشراء احتياجاتهم، للوقوف على مدى رضا المواطنين عن أسعارها، وجودتها، وتقبلهم لها.

قال محمد إسماعيل، البالغ من العمر 50 عاما، أحد القاطنين في منطقة جزيرة الذهب، التابعة لحي جنوب الجيزة لـ"الدستور" إن السلع الغذائية في منافذ المجمعات الاستهلاكية أسعارها منخفضة عن مثيلاتها المطروحة في الأسواق، مشيرًا إلى أن أغلب المواطنين يشترون السلع الغذائية استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

فيما التقطت دعاء محمود، البالغة من العمر 25 عاما، إحدى القاطنات في شارع التأمين الصحي، بالبحر الأعظم، أطراف الحديث قائلة لـ"الدستور": إنها تشتري السكر والأرز من المجمعات الاستهلاكية لأنها أرخص من الأسواق والمحال التجارية.

وأضاف يوسف خالد، أحد أهالي شارع البحر الأعظم، لـ"الدستور" أن السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية متوفرة بكميات كبيرة، والأسعار مخفضة.

وجاءت أسعار السلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية على النحو التالي: