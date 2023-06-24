مراكز شباب كفر الشيخ تستعد لإطلاق مبادرة "لبسك لغيرك عيد"

تستعد مراكز شباب كفر الشيخ لانطلاق مبادرة «لبسك لغيرك عيد» في تمام الخامسة مساء اليوم السبت، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

واتخذت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ استعداداتها لإطلاق المبادرة بمراكز شباب كفر الشيخ، بحضور الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، حيث تم جمع الملابس وفرزها وتكييسها وتصنيفها تمهيدا لعرضها للجمهور يشارك بالمبادرة عدد 9 مراكز شباب وهي "مركز شباب شنو، الرياض، فوة، قزمان، قونة، شباس عمير، الحامول، إبشان، زغلول أبوزيد بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الذى تقوم به مراكز الشباب تجاه المواطنين في كل محافظات مصر لتقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.