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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

متاح| الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024 يرتفع البحث عنها يوميا حيث يتلقى أصحاب الإعاقة العديد من المميزات عن طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية في جميع محافظات مصر.

كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2023/2024 من خلال الدخول علي الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة http://pod.mohp.gov.eg/Register.aspx
 

اضغط علي أيقونة الكشف الطبي لطالبي بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة

اختر استعلام

قم بتسجيل الرقم القومي ثم اختر كلمة بحث ليظهر أمامك النتيجة

الإعاقات المستحقة لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023

ونستعرض أنواع الإعاقات المستحقة للبطاقة وخطوات حجز الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة:  الجذام ومتلازمة داون

-الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي
-فقد البصر التام
-طيف التوحد
-تيبس المفاصل في أطراف متعددة
-ذوي القزامة
-الشلل الدماغي
-فقد السمع التام
-البتر متعدد الأطراف
-صغر أو كبر حجم الرأس
-ضمور العضلات.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2023 

الميزة الأولى: بطاقة ذكية تحمل بيانات الشخص المعاق، وهي الوسيلة الوحيدة المعتمدة لإثبات الإعاقة ونوعها ودرجتها، وتساعد المعاق في الحصول على الخدمات المختلفة والتسهيلات.

الميزة الثانية: الرعاية الصحية والتأهيلية.

الميزة الثالثة: التعليم والعمل.

الميزة الرابعة: الإعفاء الجمركي على السيارات المُجهزة والأجهزة التعويضية والأدوات المُعينة.

الميزة الخامسة: الخصومات على وسائل النقل والمواصلات.

الميزة السادسة: مزايا الحماية الاجتماعية التي يتم توفيرها بعد الدراسة الاقتصادية والاجتماعية مثل الدعم النقدي والإسكان الاجتماعي والجمع بين المعاشين  في جميع محافظات مصر.

ما هي بطاقة الخدمات المتكاملة 2023/2024

وعن تعريف بطاقة الخدمات المتكاملة، فبطاقة مخصصة لأصحاب الإعاقة، تقوم بشكل كبير على توفير العديد من المميزات الهامة، والتي يعتبر أبرزها توفير الدعم المادي لهم، بالإضافة إلى الحصول على الرعاية الصحية والتأهيلية في جميع محافظات مصر.

ما الفئات المستفيدة للمرحلة الأولى لبطاقة الخدمات المتكاملة 

الفئات المستفيدة من بطاقات الخدمات المتكاملة هم: “أصحاب الإعاقة، والمصابين بالشلل الدماغي، والجذام، والتوحد، صغر أو كبر حجم الرأس، متلازمة داون، والمصابين بفقد السمع التام، وضمور العضلات، والمصابين بتيبس المفاصل في الأطراف، والشلل الرباعي النصفي الطولي أو السفلي”.

وفي هذا السياق، كانت فتحت التضامن باب المرحلة الثانية من استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لعام 2022 مما يجعل الكثير من المعاقين الحاصلين على بطاقة الخدمات المتكاملة، يحق لهم الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة، بالإضافة إلى الجمع بين راتبه من العمل والمعاش المستحق، بجانب تمتعه بأحقية الحصول على نسبة 5% من مشروعات “وزارة” الإسكان الاجتماعي.

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