طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وأهميتها

يبحث العديد من المواطنين عن طرق وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بالرقم القومي، حيث زادت عملية البحث خلال الساعات الماضية عن هذا الأمر في هذا السياق ترصد “الدستور” التفاصيل والخطوات للمواطنين.

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الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

- الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات

الخاصة من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg

- النقر على اختيار الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.

- إدخال كل البيانات المطلوبة للمتقدم بطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- إدخال موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- الضغط على علامة «صح» على وسيلة الاستلام.

- ثم النقر على الاستعلام.

- ظهور كل البيانات المطلوب والمراد الاستعلام عنها تفصيليًا.

مميزات كارت الخدمات المتكاملة



ويتساءل العديد من المواطنين عن أهمية كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ووفقا لما قالته وزارة التضامن فإن هذا الكارت يقدم حزمة من المميزات، ممثلة في:

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة الـ 5% في مختلف الوظائف الحكومية.

- كشف مجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الضرائب.

- الإعفاء من الجمارك على سيارة المعاقين.

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

- الدمج في الجامعات والمعاهد.

تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة



وحددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ممثلة في التالي ذكره:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن للخدمات المتكاملة.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.

- متابعة حالة الطلب عبر أيقونة الاستعلام عن الطلب من قبل البوابة الإلكترونية.

- وبعد الموافقة على الطلب تبدأ مرحلة الكشف الطبي للتأكد من أحقية استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.