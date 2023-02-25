السبت 25 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة وأهميتها

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

يبحث العديد من المواطنين عن طرق وخطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم بالرقم القومي، حيث زادت عملية البحث خلال الساعات الماضية عن هذا الأمر في هذا السياق ترصد “الدستور” التفاصيل والخطوات للمواطنين.

 

اقرأ أيضا

إمساكية شهر رمضان 2023 وعدد ساعات الصيام

موقع وزارة الإسكان الاجتماعي.. الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي الإعلان 16

 

 الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 

- الدخول على رابط موقع وزارة التضامن الاجتماعي لخدمات ذوي الإعاقة والاحتياجات

الخاصة من خلال هذا الرابط https://rdis.moss.gov.eg

- النقر على اختيار الاستعلام عن البطاقة الخدمية للمعاقين.

- إدخال كل البيانات المطلوبة للمتقدم بطلب الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

- كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

- إدخال موعد ومكان إجراء الكشف الطبي.

- الضغط على علامة «صح» على وسيلة الاستلام.

- ثم النقر على الاستعلام.

- ظهور كل البيانات المطلوب والمراد الاستعلام عنها تفصيليًا.

رابط الاستعلام عن فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي 2023

رابط الاستعلام عن بطاقة التموين بالاسم والرقم القومي

 

مميزات كارت الخدمات المتكاملة 


ويتساءل العديد من المواطنين عن أهمية كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ووفقا لما قالته وزارة التضامن فإن هذا الكارت يقدم حزمة من المميزات، ممثلة في:

- الجمع بين معاشين.

- التعيين بنسبة الـ 5% في مختلف الوظائف الحكومية.

- كشف مجاني في المستشفيات.

- الإعفاء من الجمارك على الأجهزة التعويضية.

- الإعفاء من الضرائب.

- الإعفاء من الجمارك على سيارة المعاقين.

- الدمج في مدارس التعليم الأساسي.

- الدمج في الجامعات والمعاهد.

 

تقديم بطاقة الخدمات المتكاملة


وحددت وزارة التضامن الاجتماعي طريقة استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، ممثلة في التالي ذكره:

- تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن للخدمات المتكاملة.

- كتابة البيانات المطلوبة.

- التأكد من إرفاق الملفات بصورة واضحة.

- متابعة حالة الطلب عبر أيقونة الاستعلام عن الطلب من قبل البوابة الإلكترونية.

- وبعد الموافقة على الطلب تبدأ مرحلة الكشف الطبي للتأكد من أحقية استخراج كارنيه الخدمات المتكاملة.

الاستعلام عن كارت الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكامل الاستعلام عن بطاقة الخدمات استعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة «البرازيلية» والأفكار «المجمدة»!

الأكثر قراءة

المدارس تستعد لعقد أول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني

نائب محافظ مطروح: تخصيص 8 آلاف متر لإنشاء أول مدرسة رسمية دولية بالمحافظة

مجلس الجبلاية يدرس تقديم استقالته بعد هزيمة منتخب الشباب

مسلسلات رمضان 2023.. 13 بوستر دعائي منفرد لأبطال مسلسل «حضرة العمدة» (صور)

مصر تودع أمم إفريقيا للشباب بعد الخسارة أمام السنغال برباعية

الباز يحذر من انتشار الدلالات والسماسرة فى معارض «أهلًا رمضان»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ناهد السيد

عن مسرحية «ابقى افتكرني».. عقارب الساعه لا تسير للوراء

إسراء شوقي

طقوس المحروسة

د.أحمد الخميسى

المعجزة

ماجد حبته

مهزلة التمويل المناخى

حسين دعسة

سنة أخرى من حرب روسيا فى أوكرانيا تزيد أزمات البشرية

صفاء النجار

النرويج وإطلالة على «بيت الدمية» «3-3»

سارة شريف

ما قبل اغتيال رابين

ماجد حبته

تسوية ممكنة للأزمة الأوكرانية

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

أشتية: وقف إسرائيل إجراءاتها الأحادية نقطة البداية لأفق سياسى

ورطة «بن غفير».. كيف يُشعل وزير الأمن الداخلى الإسرائيلى الساحة الفلسطينية؟

بينهم المتحدث باسم حركة فتح.. إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال